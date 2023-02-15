هل يشير ألم الصدر مع ارتفاع الحرارة لمشكلة خطيرة؟

الوكيل الإخباري- قد يصاب بعض الأشخاص بألم في الصدر يصاحه ارتفاع في درجة حرارة الجسم، ما يجعل المصاب يشعر بالقلق، إلا أن أسباب ظهور كلا العرضين معًا يشير إلى مجموعة متنوعة من المشكلات الصحية.



نستعرض في التقرير التالي، أسباب ألم الصدر مع ارتفاع درجة حرارة الجسم، وفقًا للتأمين الصحي البريطاني "NHS" و"Medical news today".

اضافة اعلان



أسباب ألم الصدر مع ارتفاع درجة حرارة الجسم



1-الأنفلونزا

هي مرض تنفسي معدي يحدث بسبب فيروسات الأنفلونزا، تصيب هذه الفيروسات الأنف والحنجرة وأحيانًا الرئتين، مؤديًة إلى ظهور أعراض تتراوح من خفيفة إلى شديدة، كالتالي:



-الحمى تصاحبها قشعريرة.

-السعال.

-التهاب الحلق.

-سيلان أو انسداد الأنف.

-آلام في العضلات أو الجسم.

-ألم الصدر يوصف بأنه إحساس بالحرقان أو الضيق.

-الصداع.

-التعب.

-القيء

-الإسهال.



2-التهاب الشعب الهوائية

التهاب الشعب الهوائية هو حالة تلتهب فيها الممرات الهوائية أو القصبات الهوائية في الرئتين، يمكن أن يؤدي هذا الالتهاب إلى السعال المصحوب بالمخاط غالبًا، يصنف الأطباء التهاب الشعب الهوائية على أنه إما مزمن أو حاد.

يشمل التهاب الشعب الهوائية المزمن التهابًا مزمنًا في الشعب الهوائية، ما يؤدي إلى سعال مستمر يمكن أن يستمر لعدة أشهر ويتكرر سنويًا، يعاني المصاب من الأعراض التالية:



-السعال.

-كثرة إنتاج المخاط.

-أزيز أو ضيق في التنفس.

-الحمى.

-يوصف ألم الصدر بأنه إحساس بالحرقان أو الضيق.



عادًة ما تتسبب الفيروسات في الإصابة بالتهاب الشعب الهوائية الحاد، فضلًا عن العدوى البكتيرية يتعافى معظم المصابين بالتهاب القصبات الحاد بعد بضعة أيام أو أسابيع.



3-التهاب رئوي

الالتهاب الرئوي هو التهاب رئوي شائع يمكن أن يحدث بسبب البكتيريا أو الفيروسات أو الفطريات، تسبب العدوى التهاب الحويصلات الهوائية في الرئتين، ما يؤدي إلى امتلائها بالسوائل، تتضمن أعراض الالتهاب الرئوي:

-ألم حاد أو طاعن في الصدر يزداد سوءًا عند التنفس بعمق.

-ضيق الصدر.

-فقدان الشهية.

-تعب.

-حمى.

-غثيان.

-سعال مخاط أصفر أو أخضر.

-صعوبة في التنفس مثل قصر النفس أو ضيق في التنفس.



4-التهاب عضلة القلب

يسبب التهاب عضلة القلب والذي غالبًا ما يرتبط بمرض فيروسي أو بأمراض المناعة الذاتية، يؤدي إلى تضخم القلب وإضعافه، ما يجعله يعمل بجهد أكبر لتوزيع الدم والأكسجين في جميع أنحاء الجسم، أعراض التهاب عضلة القلب التالي:

-ضيق في التنفس.

-تعب.

-إغماء.

-خفقان القلب.

-ألم أو ضغط في الصدر.

-دوار.

-تورم في اليدين والساقين والكاحلين والقدمين.

-فقدان مفاجئ للوعي.



5-التهاب التامور

يحيط بالقلب كيس واقي مملوء بالسائل يسمى غشاء التامور، قد يتسرب الدم أو السوائل إليه، غالبًا ما يحدث التهاب التامور بعد الإصابة بعدوى فيروسية مثل التهاب الحلق أو الزكام، تتضمن الأعراض:

-ألم في الصدر حاد أو طعن أو مؤلم.

-حمى.

-صعوبة في التنفس.

-السعال.

-خفقان.

-ضعف



6-التهاب المريء

المريء عبارة عن أنبوب عضلي يصل بين الحلق والمعدة، يحدث التهاب المريء المعدي عندما تصبح بطانة المريء الأنبوب الذي يربط الحلق والمعدة، متهيجة وملتهبة بسبب عدوى فطرية أو فيروسية أو بكتيرية، أعراض التهاب المريء المعدي تشمل ما يلي:

-ألم عند البلع.

-صعوبة في البلع.

-ألم بالفم.

-ألم في الصدر أو حرقة في المعدة.

-الغثيان أو القيء.

-قشعريرة أو حمى.



متى تستدعي الأعراض الذهاب إلى الطبيب؟

جميع الأعراض السابقة تحتاج إلى إشراف طبي، لكن هناك أعراض طارئة يجب الانتباه إليها، فيمّا يلي:

-الألم ينتشر على الذراعين أو الظهر أو الرقبة أو الفك.

-الألم يجعل الصدر يشعر بالضيق أو الثقل.

-ضيق التنفس والتعرق والشعور أو المرض.

-الألم يدوم أكثر من 15 دقيقة.



الكونسلتو الطبي

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة