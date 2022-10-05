هل يفرز العسل السموم عند خلطة بمشروب ساخن؟

الوكيل الإخباري-من المعروف بأن إضافة العسل إلى كوب من الماء الدافئ أو إلى كوب ساخن من الشاي الأخضر هي ممارسة شائعة، ولكن هذه الممارسة خاطئة وقد تحول العسل إلى مادة سمية بطيئة المفعول.

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وفقاً للعلماء، يمكن أن يؤدي خلط العسل بالماء الساخن إلى إطلاق السموم التي تؤثر سلباً على الصحة على المدى الطويل وتسبب أمراض الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي.

وفقاً لدراسة نُشرت في مجلة “إيه واي يو”، فإن إضافة العسل إلى درجة حرارة 140 درجة قد يؤثر على فعاليته، ويؤدي إلى إطلاق مادة سامة تعرف باسم هيدروكسي ميثيل فورفورال 5، والتي لها خصائص مسرطنة.



وبما أن العسل جزء أساسي من النظام الغذائي الصحي، خاصة إذا كنا نحاول إنقاص الوزن لأنه البديل الأكثر صحة للسكر الأبيض، فينصح باستخدامه بالطريق السليمة وتجنب خلطه بالماء الساخن لتفادي الأضرار المحتملة الناجمة عن هذه العملية.

ويوصي الخبراء، بإضافة العسل إلى سلطات الفاكهة أو تناوله دون خلطه بأي سائل حار، لجني أقصى قدر من فوائدة الصحية، وفق ما أوردت صحيفة تايمز أوف أنديا.



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