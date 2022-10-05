الأربعاء 05-10-2022
الوكيل الاخباري

أوبك+ تقرر خفض إنتاج النفط بمليوني برميل يوميا

التربية تعدل وقت دوام مدارس الفترة المسائية اعتباراً من نهاية الشهر الحالي

مصدر حكومي: لا تغيير على موعد بدء دوام الوزارات والمؤسسات الرسمية

انطلاق حملة النظافة الوطنية في غابات اشتفينا بعجلون

وزير صحة أسبق يُقدم مقترحات لحماية الأردن من مرض الكوليرا

التعليم العالي توضح حول مخصصات المنح والقروض الجامعية

تشققات تُغلق جزء من طريق دير أبي سعيد - عيون الحمام في إربد - صور

بيان أردني عُماني مشترك في ختام زيارة الملك إلى عُمان

التعليم العالي تعلن نتائج الدورة الثانية للمنح الخارجية - تفاصيل

مياهنا تنشر ارشادات تنظيف خزان المياه والآبار الأرضية

الأربعاء، 05-10-2022 04:02 م

هل يفرز العسل السموم عند خلطة بمشروب ساخن؟

201130043207226_العسل-مع-الماء-على-الريق


الوكيل الإخباري-من المعروف بأن إضافة العسل إلى كوب من الماء الدافئ أو إلى كوب ساخن من الشاي الأخضر هي ممارسة شائعة، ولكن هذه الممارسة خاطئة وقد تحول العسل إلى مادة سمية بطيئة المفعول.

اضافة اعلان

 



وفقاً للعلماء، يمكن أن يؤدي خلط العسل بالماء الساخن إلى إطلاق السموم التي تؤثر سلباً على الصحة على المدى الطويل وتسبب أمراض الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي.

 

وفقاً لدراسة نُشرت في مجلة “إيه واي يو”، فإن إضافة العسل إلى درجة حرارة 140 درجة قد يؤثر على فعاليته، ويؤدي إلى إطلاق مادة سامة تعرف باسم هيدروكسي ميثيل فورفورال 5، والتي لها خصائص مسرطنة.

وبما أن العسل جزء أساسي من النظام الغذائي الصحي، خاصة إذا كنا نحاول إنقاص الوزن لأنه البديل الأكثر صحة للسكر الأبيض، فينصح باستخدامه بالطريق السليمة وتجنب خلطه بالماء الساخن لتفادي الأضرار المحتملة الناجمة عن هذه العملية.

 

ويوصي الخبراء، بإضافة العسل إلى سلطات الفاكهة أو تناوله دون خلطه بأي سائل حار، لجني أقصى قدر من فوائدة الصحية، وفق ما أوردت صحيفة تايمز أوف أنديا. 

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
171555

الغذاء والدواء السعودية تنصح بعدم استخدام مزيلات العرق قبل فحص سرطان الثدي

tbl_articles_article_21525_9053f3f064b-bb94-4a73-8c94-0b6f4e38e638

4 طرق لعلاج صداع الجيوب الأنفية في المنزل

FeGPFV8XgAYlpBf

دراسة : الحاجة إلى مكملات الكالسيوم تبدأ قبل سن الـ 35 عاماً

181207123515333_صعوبة-الحمل-بعد-الاجهاض

الإجهاد يمنع الحمل

12043190554019.jpg

4 أطعمة ينصح بعدم تناولها على معدة فارغة

tbl_articles_article_30472_333999f97b8-0588-4338-9d38-c5d58ca811f9

ما أسباب صرير الأسنان لدى الأطفال ؟ .. وعلاجه

أخبار متعلقة
tbl_articles_article_21247_2713f3ec32c-540d-4f9e-a20b-3858796f8fd4

العسل.. حقائق غذائية وفوائده الصحية

يجب الحذر عند استخدام العسل على البشرة

محاذير تناول العسل واستخدامه على البشرة