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الثلاثاء، 16-05-2023 04:29 م

وسيلة جديدة للقضاء على أورام المخ بالخلايا المناعية

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الوكيل الإخباري- طور فريق باحثين بجامعة أوبسالا السويدية وسيلة علاج جديدة لاستخدام الخلايا المناعية في الجسم للقضاء على الأورام السرطانية في المخ.

ويعتبر الورم الأرومي الدبقي متعدد الأشكال من أخطر الأورام التي تصيب مخ الإنسان، خاصة بسبب قدرته على تعطيل رد الفعل المناعي الطبيعي للجسم على الأورام.

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وتهدف وسائل العلاج المناعي التقليدية إلى تنشيط رد الفعل المناعي ضد الأورام بخلايا مناعية معينة باسم الخلايا "تي". غير أن الأوعية الدموية داخل الورم السرطاني تعطل وصول الخلايا تي إلى الورم للقضاء عليه.

 


وحسب الدراسة التي أوردتها الدورية العلمية Cancer Cell، استطاع الفريق تطوير وسيلة لمساعدة الخلايا تي للوصول إلى الورم والتعامل مع الخلايا السرطانية. وتعتمد فكرة البحث على استخدام ناقل فيروسي لإصابة الأوعية الدموية داخل الورم، ما يزيد إمكانية وصول الخلايا المناعية تي إلى أنسجة الورم.

 


ونقل موقع "ميديكال إكسبريس" عن الباحثة آنا ديمبرغ "وجدنا أن الأوعية الدموية في الورم السرطاني يتغير شكلها ووظيفتها عند استهدافها بالناقل الفيروسي"، مضيفة أن الناقل استحث تفاعلاً داخل الأوعية ساعد في وصول الخلايا تي إلى الورم السرطاني.

 


ويدرس الباحثون تطويع هذه الطريقة لعلاج المصابين بأنواع أخرى من الأورام الأرومية الدبقية.

 

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