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الخميس، 04-05-2023 04:09 م

كيف يعالج الشمع الحروق ؟

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الوكيل الإخباري- يعد شمع العسل من أكثر الأغذية التي تتميز بقيمتها الغذائية الكبيرة، وفوائدها المتعددة لمختلف أعضاء الجسم، حيث يحتوي على مجموعة كبيرة من العناصر الغذائية الصحية والفيتامينات، وخاصة فيتامين أ.

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نوضح في السطور التالية، فوائد شمع العسل الأبيض للبشرة والجلد.

ما هو شمع العسل؟
قالت الدكتورة مروة محمد، أخصائية التغذية العلاجية في مصر ، إن شمع العسل هو عبارة عن خلية النحل، موضحة أنه يتم الحصول على العسل من خلال عصر هذه الخلية، وأن فوائدها مُركزة أكثر من العسل نفسه.


وأشارت محمد، إلى أن هناك أشخاص يتناولون شمع العسل مثل "العلكة"، وآخرين يقومون بطحنها ومزجها مع مكونات ومركبات معدة خصيصًا للبشرة، للحصول على بشرة أكثر حيوية ونضارة.


فوائد شمع العسل للبشرة والجلد
أوضحت أن شمع العسل غني بفيتامين أ، وتتمثل فوائده للبشرة فيما يلي:
- تنعيم البشرة.
- مقاومة علامات الشيخوخة.
- ترطيب البشرة.
- تقليل حدة جفاف البشرة.
- مد البشرة بالكولاجين.
- يوحد لون البشرة.
- يقلل من فرص الإصابة بحب الشباب.
- يحمي البشرة من التقيحات والتهيجات.
- مقاوم جيد للبكتيريا.
- يقلل من التصبغات.
- يقلل من ندبات البشرة الناتجة عن حب الشباب.


فوائد شمع العسل للحروق ذات الدرجة الأولى
ولفتت أخصائية التغذية العلاجية، إلى أن شمع العسل يوصى باستخدامه على أماكن الحروق ذات الدرجة الأولى، وهي الحروق الخفيفة، التي تنتج عن لمس أواني الطهي في المطبخ وما شابه، وهي على درجة حرارة مرتفعة، لأن شمع العسل به مضادات حساسية عالية، وتساعد على التئام البشرة بشكل سريع.

 

الكونسلتو الطبي

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