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الأربعاء، 10-05-2023 09:52 ص

بلا ملينات .. 6 طرق طبيعية للتخلص من الامساك الصباحي

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الوكيل الإخباري- يواجه بعض الأشخاص صعوبة كبيرة في التخلص من الإمساك الصباحي، مع العلم أن هناك إرشادات يمكن الاعتماد عليها، لتسهيل عملية التبرز عند الاستيقاظ من النوم.

نستعرض في التقرير التالي، طرق التخلص من الإمساك الصباحي، وفقًا لموقع "Eatthis".

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طرق طبيعية لعلاج الإمساك الصباحي


1- شرب الماء
يجب الاهتمام بشرب كمية وفيرة من الماء على مدار اليوم، لأن جفاف الجسم يجعل قوام البراز شديد الصلابة، مما يؤدي إلى صعوبة مرور الفضلات عبر الأمعاء الدقيقة إلى فتحة الشرج.

2- ممارسة الرياضة
تلعب ممارسة الرياضة دورًا كبيرًا في تحسين حركة الأمعاء، ومن ثم علاج الإمساك والوقاية منه، لأن التمرين يساعد فضلات الطعام على الانتقال بسلاسة عبر القولون.

3- تناول الألياف
يمكن التخلص من الإمساك الصباحي عن طريق تناول من 24 إلى 28 جرامًا من الألياف الغذائية في وجبة الإفطار يوميًا، نظرًا لقدرتها على تحسين حركة الأمعاء وتسهيل عمليتي الهضم والإخراج.

ومن أبرز الأطعمة الغنية بالألياف:

- بذور الشيا.

- الخوخ.

- التوت الأزرق.

- بذور الكتان.

4- شرب القهوة
لا تساعد القهوة على الشعور باليقظة وزيادة التركيز فقط، بل تساهم أيضًا في علاج الإمساك، لاحتوائها على نسبة عالية من مادة الكافيين، التي تسرع من حركة الأمعاء.

وينطبق الأمر ذاته على الشاي، بشرط تناوله باعتدال، لأن الإفراط فيه يسبب الإمساك.

5- تدليك البطن
لتدليك البطن تأثيرات إيجابية على صحة الأمعاء، حيث يساهم في تحسين حركة البراز عبر القولون إلى الفتحة الشرج، مما يساعد على التخلص من الإمساك وطرد الغازات المتراكمة في المعدة.

6- كرسي الحمام
يساعد وضع القدمين على كرسي الحمام عند التبرز على دفع الفضلات الموجودة في القولون إلى فتحة الشرج، مما يساهم في التخلص منها دون مواجهة صعوبة في ذلك.

 

الكونسلتو الطبي

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