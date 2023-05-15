طبيب يكشف عن مرض ليس له علاج: الجراحة هي الحل !

الوكيل الإخباري- أوضح الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني في مصر ، أن هناك مرضًا ليس له علاجه، مؤكدًا أن الجراحة هي السبيل الوحيد للتعافي منه.

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وقال موافي في تصريحات تليفزيونية، إن المرض الذي يقصده هو حصوات المرارة، مشيرًا إلى عدم وجود دواء يمكن الاعتماد عليه، لتفتيتها



وأضاف أستاذ طب الحالات الحرجة أن استئصال المرارة هو الحل الأمثل لمريض الحصوات، محذرًا من التهاون معها، نظرًا لخطورة مضاعفاتها.



وأكد أن حصوات المرارة صغيرة الحجم قد تتحرك من مكانها وتنتقل إلى القنوات المرارية وتؤدي إلى انسدادها، مما يمنع إنزيمات البنكرياس من الوصول للمعدة، لهضم البروتينات والكربوهيدرات والدهون.



وكشف موافي أن انسداد القنوات المرارية قد يزيد من خطر الإصابة بالتهاب البنكرياس على المدى البعيد، مناشدًا مرضى الحصوات بالإسراع في استئصال المرارة، لتفادي هذه المضاعفات.



وفي ختام حديثه، أوصى المرضى بعد استئصال المرارة باتباع نظام غذائي صحي يحتوي على الخضراوات والفواكه والبقوليات والمكسرات والحبوب الكاملة، مع ضرورة الابتعاد عن المنتجات الحيوانية، لأنها تؤدي إلى ارتفاع الكوليسترول بالدم، باستثناء الأسماك، لا مانع من تناولها.



الكونسلتو الطبي

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