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الإثنين، 24-06-2024 11:52 ص

يحسن الهضم.. فوائد غنية للأفوكادو

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الوكيل الإخباري- أفادت مجلة "فرويندين" الألمانية بأن الأفوكادو يتمتع بفوائد عديدة للصحة، حيث إنه يمد الجسم بفيتامينات ومعادن مهمة ويحمي القلب والأوعية الدموية، كما أنه يعمل على تنشيط عملية الهضم وحماية شبكية العين.اضافة اعلان


فيتامينات ومعادن:
وأوضحت المجلة المعنية بالصحة والجمال والموضة أن الأفوكادو يعتبر كنزًا من الفيتامينات والمعادن، حيث إنه غني بالفيتامينات B6 و B9 (حمض الفوليك) و D و E و K والكالسيوم والبوتاسيوم.

أوميغا 3:
كما يحتوي الأفوكادو على أحماض دهنية صحية مثل أوميغا 3، والتي تساعد على بناء وحماية الخلايا وتتمتع بتأثير إيجابي على مستوى الكوليسترول في الدم، مما يحد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

ألياف وكاروتينات:
وبالإضافة إلى ذلك، يمتاز الأفوكادو بمحتواه العالي من الألياف الغذائية، التي تعمل على تنشيط عملية الهضم وتساعد على الشعور بالشبع، وكذلك بالكاروتينات التي تحمي شبكية العين.

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