الجزائر تعلن الحداد

الوكيل الإخباري- أعلنت الرئاسة الجزائرية مساء أمس الجمعة أن رئيس البلاد عبد المجيد تبون أعلن حدادا وطنيا لمدة يوم واحد وتنكيس الأعلام تضامنا مع عائلات ضحايا حادث حافلة الركاب في الجزائر العاصمة.

اضافة اعلان