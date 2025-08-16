السبت 2025-08-16 12:31 م
 

الجزائر تعلن الحداد

علم الجزائر
علم الجزائر
 
السبت، 16-08-2025 12:08 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت الرئاسة الجزائرية مساء أمس الجمعة أن رئيس البلاد عبد المجيد تبون أعلن حدادا وطنيا لمدة يوم واحد وتنكيس الأعلام تضامنا مع عائلات ضحايا حادث حافلة الركاب في الجزائر العاصمة.

وجاء في بيان الرئاسة الجزائرية أن الحداد يبدأ سريانه مساء الجمعة، واصفة حادث سقوط الحافلة بـ" الكارثة" التي أودت بحياة 18 مواطنا جزائريا.

كان الرئيس تبون، قام في وقت سابق بتعزية أسر الضحايا، مؤكدا في رسالة التعزية أن الأمر يتعلق بـ"مصاب تأثرنا به جميعا".

 
 
