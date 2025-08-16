السبت 2025-08-16 12:29 م
 

اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات

الوكيل الإخباري- تنفذ إدارة ترخيص السواقين والمركبات، بالتعاون مع بلدية برقش في اربد غدا الأحد، وحتى الأربعاء المقبل، خدمات الترخيص المتنقل والفحص الفني "المسائي" ضمن المبادرة الابتكارية "بنصولك".
عربة الترخيص المتنقلة
 
السبت، 16-08-2025 11:40 ص

الوكيل الإخباري-   تنفذ إدارة ترخيص السواقين والمركبات، بالتعاون مع بلدية برقش في اربد غدا الأحد، وحتى الأربعاء المقبل، خدمات الترخيص المتنقل والفحص الفني "المسائي" ضمن المبادرة الابتكارية "بنصولك".

اضافة اعلان


ووفق برنامج جولات الترخيص المتنقل المعلن، فإن عربة الترخيص المتنقلة ستكون في قاعة الأمير حسين التابعة لبلدية برقش، من 3 ظهرا وحتى 8 مساء ،لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم في المنطقة.


و تأتي الخدمة ضمن البرامج التشاركية بين البلدية ومديرية الأمن العام، ممثلة بإدارة ترخيص السواقين والمركبات؛ للتسهيل على المواطنين والتخفيف عنهم، وتوفيرا للوقت والجهد.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

المهندس عمّار عز الدين، الرئيس التنفيذي لمجمع الملك الحسين للأعمال

أخبار الشركات مجمع الملك الحسين للأعمال بوابة للأعمال من العالم إلى الأردن والمشرق العربي

كابيتال بنك يدعم دورة تدريبية متخصصة لتمكين ذوي الإعاقة البصرية من استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي

أخبار الشركات كابيتال بنك يدعم دورة تدريبية متخصصة لتمكين ذوي الإعاقة البصرية من استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي

علم الجزائر

عربي ودولي الجزائر تعلن الحداد

بورصة عمان

اقتصاد محلي بورصة عمان تسجل ارتفاعا قياسيا وأعلى قيمة سوقية منذ 2010

الوكيل الإخباري- تنفذ إدارة ترخيص السواقين والمركبات، بالتعاون مع بلدية برقش في اربد غدا الأحد، وحتى الأربعاء المقبل، خدمات الترخيص المتنقل والفحص الفني "المسائي" ضمن المبادرة الابتكارية "بنصولك".

أخبار محلية اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات

علما الاردن وباكستان

أخبار محلية الأردن يعزي باكستان

جانب من المضبوطات

أخبار محلية الجيش يحبط محاولة تهريب بواسطة بالونات

تعبيرية

اقتصاد محلي تعرف على أسعار الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن اليوم



 
 





الأكثر مشاهدة