اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات

ووفق برنامج جولات الترخيص المتنقل المعلن، فإن عربة الترخيص المتنقلة ستكون في قاعة الأمير حسين التابعة لبلدية برقش، من 3 ظهرا وحتى 8 مساء ،لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم في المنطقة.
و تأتي الخدمة ضمن البرامج التشاركية بين البلدية ومديرية الأمن العام، ممثلة بإدارة ترخيص السواقين والمركبات؛ للتسهيل على المواطنين والتخفيف عنهم، وتوفيرا للوقت والجهد.
-
أخبار متعلقة
-
الأردن يعزي باكستان
-
الجيش يحبط محاولة تهريب بواسطة بالونات
-
الأردن وسوريا يؤكدان أهمية تسريع تنفيذ مخرجات اللجنة الاقتصادية والتجارية
-
إحباط تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة على الواجهة الغربية
-
انحسار الموجة الحارة يُخفّض الأحمال الكهربائية بعد تسجيل أعلى ذروة في تاريخ المملكة
-
بلدية إربد تشرع بإزالة المخالفات على شارع المزارع
-
تحويلات مرورية مؤقتة في عمان - تفاصيل
-
تواصل فعاليات معسكرات الحسين للعمل والبناء