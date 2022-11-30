يشتهران بفوائدهما الصحية..ولكن ما هي أضرار الافراط في تناول التمر والعسل؟

الوكيل الإخباري-التمر والعسل من الأطعمة التي تصادف العديد من الأشخاص عند البحث على وصفات صحية عبر الإنترنت.



وتتميز هذه الأطعمة بالعديد من الفوائد، إذ يمد التمر الجسم بالطاقة التي يحتاج إليها، فضلًا عن أنه غني بالمعادن الضرورية. ويُنصح بتناوله قبل وجبة الإفطار في شهر رمضان.



وتوصلت دراسة جديدة من جامعة أوكسفورد البريطانية إلى أن العسل كان أكثر فاعلية في تخفيف أعراض البرد والأمراض الشبيهة بالإنفلونزا مقارنة بالعلاجات التجارية المعتادة، ويمكن أن يوفر بديلاً أكثر أماناً، وأرخص سعراً، وأكثر توفراً من المضادات الحيوية.



ولكن لا يعني ذلك الإفراط في استهلاكهما، بحسب ما ذكرته المنصة الرئيسية للتوعية الصحية بوزارة الصحة السعودية، "عِش بصحة"، في تغريدة على "تويتر"، إذ أنهما يُعتبران من الأطعمة الغنية بالسكريات.



ونصحت وزارة الصحة السعودية عبر موقعها الإلكتروني المصابين بمرض السكري بالاعتدال في تناول التمور، إذ يتسبب تناولها بكثرة بعدم انتظام سكر الدم لدى المصابين بالسكري، بينما يحذّر الخبراء من تناول العسل بكثرة، إذ يتم استقلابه كالسكّر في الجسم، تمامًا مثل سكر المائدة، ودبس السكر، وشراب القيقب.

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