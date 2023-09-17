الأحد 17-09-2023
الوكيل الاخباري

موته اوجع قلوب الاردنيين .. من هو محمد زيد الشوابكة ؟ - صور

توضيح من الضمان حول سداد الأفراد لسلفة تعويض الدفعة الواحدة

فيضان ليبيا دمّر 900 منزل بشكل كامل بدرنة.. ودفن 400 تحت الوحل

الطاقة: انشاء مشاريع ربط كهربائي جديدة لجعل الأردن مركزاً إقليمياً

الموت كاد يخطف احمد بالبحر الميت .. وهذا ما حدث بمستشفى البشير - صور

صلح الزرقاء تحكم بحبس 3 أشخاص 4 سنوات عذبوا حدثا وأصابوا آخر بغيبوبة

الخارجية: انقطاع التواصل مع عائلة أردنية في ليبيا بعد انهيار منزلهم جراء الفيضانات

الجمارك: تحويل 67 قضية إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب العام الماضي

إرادتان ملكيتان مرتقبتان قبل نهاية أيلول الحالي

للمقترضين من البنوك.. التخفيضات على الفائدة ستبدأ في هذا الموعد

الأحد، 17-09-2023 02:45 م

10 أطعمة ومشروبات ترفع مستويات السكر في الدم.. احذروها

2019_9_14_22_41_50_333


الوكيل الإخباري - توصي الجمعية الأميركية للسكري ببدء فحص السكري لدى معظم البالغين بداية من سن 35 عامًا، ولمن يعانون من السمنة قبل سن 35 عامًا. وبحسب ما نشرته صحيفة Times of India، يحذر الخبراء من تناول بعض الأطعمة والمشروبات، بعضها لا يخطر على البال، والتي يمكن أن تؤدي إلى رفع مستويات السكر في الدم، كما يلي:

1. صودا الدايت
توصلت الدراسات إلى أن تناول المحليات الصناعية الخالية من السعرات الحرارية، مثل تلك الموجودة في المشروبات الغازية الخاصة بالحمية، يزيد من مستويات السكر في الدم على المدى الطويل.

2. دقيق الشوفان سريع التحضير
يمكن أن يكون دقيق الشوفان مفيدًا لفقدان الوزن، لكن نظرًا لأنه تتم معالجته وتجريده من الألياف، فإنه سيؤدي إلى ارتفاع حاد بنسبة السكر في الدم.

اضافة اعلان


3. عصير البرتقال
يؤدي عصر البرتقال إلى إزالة الألياف وبالتالي يبطئ تحلل النشا إلى غلوكوز، لذا فإنه يُوصى بتناول الفاكهة بدل من العصير لتجنب ارتفاع مستويات السكر في الدم.


4. الخبز
يحتوي الخبز الأبيض والخبز المصنوع من الحبوب الكاملة على مؤشر نسبة السكر في الدم مرتفع GI، مما يعني أنه يمكن أن يرفع نسبة السكر في الدم بسرعة وبشكل حاد.

5. حساء جاهز
يحتوي الحساء الجاهز أو سريع التحضير على الكثير من السكر المضاف، مما قد يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم.


6. العنب
يحتوي العنب على نسبة عالية من السكر ومنخفض نسبيًا في الألياف، مما يمكن أن يسبب ارتفاعًا نسبة السكر في الدم.


7. ألواح الطاقة
على الرغم من الترويج لألواح الطاقة بأنها لا تؤدي إلى زيادة الوزن فإنها تحتوي على كمية كبيرة أو أكثر من السكر والكربوهيدرات مثل بعض ألواح الحلوى التقليدية.


8. أرز بني
يمتاز الأرز البني بفوائد صحية أكثر صحة من الأرز الأبيض، لكنه يحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات بشكل عام، لذلك غالبا ما يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم.


9. البطاطا الحلوة
تحتوي البطاطا الحلوة على نسبة عالية من النشا ويمكن أن تسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم لدى بعض الأشخاص، خاصة إذا تم تناولها بكميات كبيرة.


10. القهوة
يمكن أن يسبب الكافيين ارتفاعا في مستويات السكر في الدم عن طريق إثارة استجابة هرمونية في الجسم.

 

العربية 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
خسارة-الوزن-خلال-الرضاعة-الطبيعية

كيف يمكن خفض الوزن أثناء الرضاعة الطبيعية؟

88

لن تتخلى عنه أبدا.. 5 فوائد مذهلة لتناول القرنفل

999

إذا شربت الليمون مع الماء لمدة أسبوعين .. هذا ما يحدث لجسمك

2023_8_15_20_33_28_510

أسباب طرقعة الركبة.. متى تستدعي زيارة الطبيب؟

2021_4_17_17_30_48_123

فوائد الخس لمرضى السكري.. يحقق نتائج جيدة

أسباب_ألم_كعب_القدم_عند_المشي__هل_الحذاء_هو_السبب؟

ألم كعب القدم.. اعرف الأسباب الشائعة وطرق العلاج