10 أعراض إذا ظهرت لا تتجاهلها.. تدل على نقص فيتامين هام

الوكيل الإخباري- هناك علامات إذا ظهرت على الجسم تدل على نقص فيتامين د لذا عليك الحذر وعدم تجاهلها منعًا للدخول في مشكلات صحيًة.

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في التقرير التالي نستعرض أبرز العلامات المبكرة التي تدل على نقص فيتامين د وفقًا لما ذكره الدكتور محمد الشريف أخصائي النساء والتوليد في مصر .



وقال الدكتور محمد الشريف عبر صفحته الشخصية على تطبيق اليوتيوب، إن فيتامين د مهم جدا للجسم، ويحمي من العديد من الأمراض ويقوي جهاز المناعة.



وأوضح محمد الشريف عن ١٠ علامات تدل على نقص فيتامين د وتتمثل فيما يلي:



1- ظهور حبوب كثيرة في الوجه.

2- التهابات في الجلدية مكررة.

3- زيادة في مشكلة الوزن، دون معرفة خسارته بسهولة.

4- عدم ظهور اي نتيجة للدايت والتمارين على الجسم يدل على نقص فيتامين د.

5- عدم التئام الجروح بسهولة.

6- وجع العظام الداخلي.

7- وجع في سلسلة الظهر والعمود الفقري.

8- ألم العضلات المستمرة تدل على نفص فيتامين د.

9- تساقط الشعر بشكل كثيف.

10- الاكتئاب الغير مبرر، سببه الأساسي نقص فيتامين د، ٦٥ % من الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب سببه نقص فيتامين د.



طرق علاج فيتامين د طبيعي

تناول الأطعمة الغنية بفيتامين اوميجا ٣.

تناول السلمون والماكريل.

تناول الحليب والزبادي.

تناول الأطعمة الغنية بفيتامين سي مثل البرتقال.

تناول البيض؛ وخصوصًا صفار البيض

التعرض لأشعة الشمس ، يعوض نقص فيتامين د.



مصراوي