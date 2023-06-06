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الثلاثاء، 06-06-2023 03:43 م

10 أعراض إذا ظهرت لا تتجاهلها.. تدل على نقص فيتامين هام

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الوكيل الإخباري- هناك علامات إذا ظهرت على الجسم تدل على نقص فيتامين د لذا عليك الحذر وعدم تجاهلها منعًا للدخول في مشكلات صحيًة.

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في التقرير التالي نستعرض أبرز العلامات المبكرة التي تدل على نقص فيتامين د وفقًا لما ذكره الدكتور محمد الشريف أخصائي النساء والتوليد في مصر .


وقال الدكتور محمد الشريف عبر صفحته الشخصية على تطبيق اليوتيوب، إن فيتامين د مهم جدا للجسم، ويحمي من العديد من الأمراض ويقوي جهاز المناعة.


وأوضح محمد الشريف عن ١٠ علامات تدل على نقص فيتامين د وتتمثل فيما يلي:

1- ظهور حبوب كثيرة في الوجه.
2- التهابات في الجلدية مكررة.
3- زيادة في مشكلة الوزن، دون معرفة خسارته بسهولة.
4- عدم ظهور اي نتيجة للدايت والتمارين على الجسم يدل على نقص فيتامين د.
5- عدم التئام الجروح بسهولة.
6- وجع العظام الداخلي.
7- وجع في سلسلة الظهر والعمود الفقري.
8- ألم العضلات المستمرة تدل على نفص فيتامين د.
9- تساقط الشعر بشكل كثيف.

10- الاكتئاب الغير مبرر، سببه الأساسي نقص فيتامين د، ٦٥ % من الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب سببه نقص فيتامين د.


طرق علاج فيتامين د طبيعي
تناول الأطعمة الغنية بفيتامين اوميجا ٣.
تناول السلمون والماكريل.
تناول الحليب والزبادي.
تناول الأطعمة الغنية بفيتامين سي مثل البرتقال.
تناول البيض؛ وخصوصًا صفار البيض
التعرض لأشعة الشمس ، يعوض نقص فيتامين د.

 

مصراوي


 




 

 


 

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