دراسة : تناول فيتامين "د3" يومياً يقلل الوفيات بالسرطان

الوكيل الإخباري- قال باحثون من مركز أبحاث السرطان الألماني إن تناول فيتامين "د3" يومياً يساعد يقلل خطر الوفاة بالسرطان بـ 12%.



ووجد البحث أن تناول فيتامين "د" يومياً أفاد خاصة الذين يبلغون 70 عاماً أو أكثر، والذين بدؤوا تناول المكملات الغذائية قبل تشخيص الإصابة بالسرطان.

ووفق موقع "مديكال نيوز توداي"، تناولت أبحاث سابقة تأثير فيتامين "د" للوقاية من أنواع معينة من السرطان، مثل سرطان الثدي، وسرطان الكبد. ومع ذلك، كانت النتائج مختلطة.

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ودرس الدكتور بن شوتكر، الباحث الرئيسي في الدراسة الألمانية وفريقه تأثير فيتامين "د3" على الوفيات بالسرطان بشكل عام. وتبين أن هناك استجابة لمكملات الفيتامين تنعكس على الوفيات بسبب السرطان.



وفي الدراسة، حلل الباحثون بيانات ونتائج من 14 دراسة سابقة لـ 105 آلاف مشارك. وهي دراسات اقتصرت فقط على تلقي فيتامين "د3".



وبعد مراجعة البيانات تبين أن بعد إعطاء المشاركين جرعات كبيرة من الفيتامين بشكل متقطع، لم يجد الباحثون تأثيراً على معدل الوفيات بالسرطان. ولكن عندما تناول المشاركون فيتامين "د3" يومياً، انخفض المعدل 12%.



ويوجد فيتامين "د3" في الأطعمة والمكملات النباتية، ويحصل الجسم عليه بشكل أساسي بالتعرض لأشعة الشمس ومن الأطعمة الحيوانية مثل البيض، والحليب، والسلمون، والتونة البيضاء الخفيفة، والسردين.

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