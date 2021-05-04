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الثلاثاء، 04-05-2021 01:30 م

10 فوائد مذهلة لتناول الخس يوميا

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الوكيل الاخباري - يعتبر "الخس" بأنواعه أحد أفضل الأطعمة التي تساعد على الشعور بالشبع لذلك يفضله الكثير من متبعي الحميات الغذائية.

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يحتوي "الخس" على عناصر غذائية أساسية مثل حمض الفوليك، والفيتامينات (A، K)، لذلك ينصح به لمرضى السكري لعدة أسباب:

 

- انخفاض محتوى "الخس" من الكربوهيدرات:
يحتوي الكوب الواحد من الخس على حوالي 5 إلى 10 سعرات حرارية فقط، بالإضافة إلى 1 إلى 2 جرام من الكربوهيدرات فقط، لذلك تقول جمعية السكري الأمريكية أن من فوائد الخس لمريض السكري عدم حاجته إلى حساب الكربوهيدرات في الخضروات غير النشوية مثل الخس.


- احتواء الخس على النترات:
تستخدم النترات كمواد حافظة في الأطعمة، ويمكن أن يؤدي تناول الأطعمة الطبيعية الغنية بالنترات إلى تقليل ضغط الدم وتحسين صحة الدورة الدموية بشكل عام.


- التأثير على مستويات السكر في الدم:
يعتبر "الخس" من الخضروات الآمنة ذات "المؤشر الجلاسيمي" المنخفض (سرعة امتصاص الجسم للجلوكوز من الطعام)، لذلك فهو يجنب مريض السكري ارتفاع نسبة السكر في الدم.


- تعزيز قوة العظام:
حيث يعتبر الخس مصدر لفيتامين (K) الذي يساعد على تقوية العظام.


- ترطيب الجسم:
حيث يشكل الماء أكثر من 95٪ من تركيب الخس الخام. ونتيجة لذلك، فإن تناول الخس يرطب الجسم.


- تحسين النظر:
يعد الخس مصدرا لفيتامين "A" الذي يلعب دورا في صحة العين.


- تحسين النوم:
تساعد مستخلصات الخس في تحفيز النوم.


- خصائص مضادة للالتهابات:
يساعد الخس في السيطرة على الالتهابات المختلفة والوقاية منها.

 

- إنقاص الوزن:
يحتوي الخس على نسبة عالية من الماء، والتي يمكن أن تساعد على الشعور بالشبع بسرعة عند تناول الطعام، وبالتالي استهلاك سعرات حرارية أقل مما يحتاجه الجسم في اليوم.


- تعزيز مناعة الجسم:
يحتوي الخس على كميات جيدة من فيتامين سي المعروف بقدرته على تعزيز مناعة الجسم، والوقاية من الإنفلونزا ونزلات البرد.

 

سبوتنيك

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