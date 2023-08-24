3 أسباب شائعة لنقص فيتامين 'ب12'

الوكيل الإخباري - فيتامين (ب12) عنصر غذائي أساسي، يلعب دوراً حيوياً في الأداء السليم للجهاز العصبي، وإنتاج خلايا الدم الحمراء، في حين أنه يوجد بشكل شائع في الأطعمة الحيوانية، مثل: اللحوم والأسماك ومنتجات الألبان، إلا أن هناك أسباباً عدة لعدم حصول بعض الأشخاص على ما يكفي من فيتامين (ب12) في نظامهم الغذائي، لذا سوف نناقش أسباب وأعراض وعلاج نقص فيتامين (ب12).

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أسباب نقص فيتامين (ب12):

1. المدخول الغذائي غير الكافي:

أحد الأسباب الرئيسية لنقص فيتامين (ب12)، هو عدم كفاية المدخول الغذائي، ويوجد فيتامين (ب12) في المنتجات الحيوانية، مثل: اللحوم والأسماك والدواجن ومنتجات الألبان، لذلك إن الأفراد الذين يتبعون نظاماً غذائياً نباتياً هم أكثر عرضة للإصابة بنقص فيتامين (ب12).

2 . مشاكل سوء الامتصاص:

سبب آخر لنقص فيتامين (ب12) هو مشاكل سوء الامتصاص، حيث يحتاج الجسم إلى كمية كافية من حمض المعدة والعامل الداخلي، وهو بروتين تنتجه المعدة، لامتصاص فيتامين (ب12)، والأفراد الذين يعانون التهاب المعدة المزمن.

3. فقر الدم الخبيث:

هو حالة يكون فيها الجسم غير قادر على إنتاج عامل جوهري، وتؤدي هذه الحالة إلى انخفاض القدرة على امتصاص فيتامين (ب12)، ما يؤدي إلى نقصه، وفقر الدم الخبيث أكثر شيوعاً عند كبار السن، والذين لديهم تاريخ عائلي لهذه الحالة، وقد يؤدي نقص العامل الداخلي في الجسم إلى نقص فيتامين (ب12)، حتى لو كان الفرد يستهلك كمية كافية من فيتامين (ب12) في نظامه الغذائي.

علاج نقص فيتامين (ب12):

يعتمد علاج نقص فيتامين (ب12) على شدة نقصانه. ففي الحالات الخفيفة؛ يكفي تناول مكملات فيتامين (ب12) عن طريق الفم. بينما في الحالات الشديدة، يلزم الحقن العضلي لفيتامين (ب12)، ويتم إعطاء الحقن مرة واحدة في الأسبوع لمدة 4-6 أسابيع، وتليها الحقن المداومة كل 1-3 أشهر، اعتماداً على السبب الكامن وراء النقص.



علاوة على ذلك، من الضروري تحديد السبب الكامن وراء النقص ومعالجته، لمنع تكراره. على سبيل المثال، إذا كان النقص ناتجاً عن فقر الدم الخبيث، فقد يحتاج المريض إلى مكملات فيتامين (ب12) مدى الحياة، وفي حالة متلازمات سوء الامتصاص، تجب معالجة الحالة الأساسية، وقد يكون من الضروري تناول مكملات فيتامين (ب12).

زهرة الخليج

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