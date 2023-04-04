3 أسباب لاغماء الأطفال .. وطريقة الاسعاف الأولي

الوكيل الإخباري- أوردت مجلة "كيندر" الألمانية أن السبب في تعرض الطفل للإغماء يعود في الغالب إلى اضطراب قصير المدى في الجهاز القلبي الوعائي.



وأوضحت المجلة المعنية بصحة الأطفال أن هذا الاضطراب يرجع إلى أسباب عدة، منها الوقوف طويلا أو قلة السوائل أو قلة النوم؛ حيث يقل إمداد الدماغ بالدم لفترة وجيزة، وتتعرض العضلات للارتخاء.

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وعن كيفية التصرف في حالة تعرض الطفل للإغماء، أوضحت "كيندر" أنه ينبغي وضع الطفل على ظهره مع رفع الساقين في وضع الامتداد، ويمكن تخفيف ملابسه بعض الشيء، مع فتح النوافذ في الأماكن المغلقة.

وحذرت "كيندر" من إعطاء الطفل أي مشروب أثناء فترة الإغماء، والذي قد يتسبب في اختناقه، على العكس من هذا فإن الطفل سيحتاج للكثير من السوائل بعد الإفاقة.

ويلزم استدعاء الإسعاف في حالة عدم استجابة الطفل بعد دقيقتين أو سرعة النبض أو بطء النبض أو استمرار التشنج أو ضيق التنفس أو إذا كان الطفل لديه عيب خلقي بالقلب.

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