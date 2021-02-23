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الثلاثاء، 23-02-2021 03:10 م

3 أسرار عن صحتك يكشفها شكل أظافرك

أظافرك-وصحتك-ثقف-نفسك


الوكيل الاخباري - يمكن الأظافر أن تكون مؤشراً على المعاناة من بعض المشاكل الصحية. ولذلك لا بد من الانتباه إلى بعض العلامات التي تظهر عليها.

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- اصفرار الأظافر:
يمكن أن ينتج هذا من تطبيق الطلاء بشكل متكرر. كما قد يدل على الإفراط في التدخين أو على تأثير بعض الأدوية المتناوَلة. وينجم اصفرار الأظافر أيضاً عن عدوى فطرية. كذلك يكشف عن مشاكل في الكلى أو المعاناة من السكري أو الصدفية أو بعض أمراض الرئتين أو اضطراب في وظيفة الغدة الدرقية.

 

- الأظافر المتكسّرة:
يمكن أن يدلّ تكسّر الأظافر المتكرر على المعاناة من نقص في الحديد أو الفيتامين B. كما يشير الى الحاجة إلى تناول أطعمة تحتوي على هذا الفيتامين  والزنك ومنها الكاكاو والكاجو والعدس والشمندر والبروكلي.

- الأظافر التالفة:
تدل عادةً على حدوث نقص في الفيتامينين A وB وفي الأملاح المعدنية. كما قد ترتبط بأمراض الغدة الدرقية والصدفية وأمراض القلب.

 

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