6 عادات صحية تساعدك على مقاومة جوع الشتاء

الوكيل الإخباري-مع انخفاض درجات الحرارة وبرودة الطقس يزداد الشعور بالجوع والرغبة في تناول المزيد من الطعام، مما يؤدي لتراكم الدهون بالجسم وزيادة الوزن.



نستعرض في السطور التالية بعض العادات الصحية التي يساعد اتباعها على مقاومة جوع الشتاء، وفقًا لـ"WebMD".



تقل درجة حرارة الجسم في فصل الشتاء ما يدفع البعض إلى تناول كميات أكبر من الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية، للشعور بالدفء.



يغفل الكثيرون عن شرب الماء فيقوم الجسم بإرسالة إشارات إلى الدماغ، يفسرها المخ على أن الشعور بالعطش يعني أن الشخص جائع، ما يؤدي إلى الإفراط في تناول الأطعمة، بجانب قلة الحركة والكسل جميعها أمور تسبب في زيادة الشعور بالجوع في الشتاء، ومن أجل التحكم في الجوع يمكن القيام ببعض العادات الصحية البسيطة، والتي تتمثل فيما يلي:



1-الطبخ في المنزل

يساعد الطبخ في المنزل على التحكم في المكونات الموجودة داخل كل وجبة، ما يساعد في الاعتماد على الاختيارات الصحية وقليلة السعرات الحرارية مثل الاعتماد على دقيق اللوز بدل الدقيق المكرر.



كما يقلل من فرص تناول الأطعمة التي تحتوي على الكثير من التوابل والصلصة والمكونات الأخرى التي تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم والسكر والتي تساعد على زيادة الوزن.



2- تناول البروتين في جميع الوجبات

تناول البروتن يساعد على الشعور بالشبع لفترة طويلة، ما يقلل من فرص تناول المزيد من الطعام، لذا يساعد الحرص على تناول عنصر من البروتين في جميع الوجبات على تعزيز الشعور بالشبع، ويوجد البروتين في الكثير من الأطعمة مثل:



-البيض.



- اللحوم البيضاء.



- اللحوم الحمراء.



- الزبادي.



- البقوليات.



- المكسرات.



- البذور.



3-الاعتماد على الدهون الصحية

الدهون من العناصر التي تساعد على الشعور بالشبع ولكن قد تتسبب في زيادة الوزن، يمكن تناول الدهون الصحية في الفطور والغداء والابتعاد عن تناولها في وجبة العشاء، ومن أبرز مصادر الدهون الصحية الأفوكادو وزيت الزيتون البكر الطحينة والمكسرات النيئة والبذور.



4- زيادة تناول الألياف

الألياف تشعر بالشبع ويمكن أن تشجع أيضًا على حركات الأمعاء وكلاهما مهم خلال فصل الشتاء عندما يميل النشاط البدني إلى الانخفاض، أثبتت أحد الدراسات أن تناول حوالي 30 جرام من الألياف يوميًا قد يساعد في الشعور بالشبع لفترة طويلة، ومن أبرز الأطعمة الغنية بالألياف الفواكه والخضروات والبقوليات والحبوب الكاملة والمكسرات والبذور.



5- تناول وجبات خفيفة صحية

يعد تناول وجبة خفيفة غنية بالبروتين والألياف بين الوجبات طريقة رائعة لإمداد الجسم بالطاقة وتقليل الرغبة الشديدة في تناول الكربوهيدرات، هذا يمكن أن يحافظ على دفء الجسم ويساعد على تجنب الإفراط في تناول الطعام خلال أوقات الوجبات العادية.



تشمل أمثلة الوجبات الخفيفة الصحية زبدة الفول السوداني على المقرمشات المصنوعة من الحبوب الكاملة أو الجبن قليل الدسم على شريحة من الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة، ويمكن أيضًا محاولة إبقاء الوجبات الخفيفة غير الصحية بعيدًا عن الأنظار وبعيدًا عن متناول اليد لمقاومة الرغبة المتكررة في تناولها.



6- التعرض اليومي لأشعة الشمس

عدم التعرض اليومي لأشعة الشمس وخاصًة في فصل الشتاء بسبب قصر اليوم وبرودة الطقس والميل إلى البقاء في المنازل لفترة أطول، هذا يمكن أن يساعد على الشعور بالعزلة أو الاكتئاب وقد يتسبب ذلك في إمكانية التعرض للجوع العاطفي والذي يترتب عليه تناول المزيد من الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية.

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