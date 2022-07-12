3 اعراض رئيسية للإصابة بسرطان القولون

الوكيل الإخباري-كانت ديبورا جيمس، الناشطة في مجال مكافحة السرطان والتي توفيت مؤخرا بسرطان القولون عن عمر يناهز الـ 40 عاما، قد طلبت من الجميع فحص برازهم كجزء من حملتها لزيادة الوعي بالمرض.





هناك 3 أشياء رئيسية يجب الانتباه لها تعتبر مؤشر للاصابة بسرطان القولون :

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• دم في برازك بدون سبب واضح، وقد يكون أحمر فاتحا أو أحمر داكنا



• تغيير في طريقة التبرز مثل الذهاب إلى المرحاض أكثر من مرة أو أن يصبح برازك أكثر سيولة أو صلابة



• الشعور بألم أو انتفاخ في أسفل البطن عندما تشعر بطنك بالامتلاء



وقد تكون هناك أعراض أخرى أيضا مثل:

• فقدان الوزن

• تشعر أنك لم تفرغ أمعاءك بشكل صحيح بعد التبرز

• تشعر بالتعب أو الدوار أكثر من المعتاد



ولا تعني الإصابة بهذه الأعراض بالضرورة أنك مصاب بسرطان القولون، ولكن النصيحة هي أن تذهب إلى الطبيب إذا لاحظت استمرار تلك الأعراض لمدة 3 أسابيع أو أكثر وإذا لم تكن الأمور على ما يرام.



وهذا يعني أنه يجب فحص تلك الأعراض بسرعة، فكلما تم تشخيص السرطانات مبكرا كان علاجها أسهل.



وفي بعض الأحيان، يمكن أن يوقف سرطان القولون مرور الفضلات ويمكن أن يتسبب ذلك في حدوث انسداد مما يؤدي إلى آلام شديدة في البطن والإمساك والمرض، وستحتاج إلى الذهاب إلى الطبيب أو الذهاب إلى أقرب مستشفى للطوارئ على الفور في هذه الظروف.



كيف تقلل من مخاطر تعرضك للإصابة بهذا المرض؟

يقول العلماء إن أكثر من نصف حالات الإصابة بسرطان القولون يمكن تجنبها إذا اتبع الناس أسلوب حياة صحية.



وهذا يعني ممارسة المزيد من التمارين، وتناول المزيد من الألياف ودهون أقل، وشرب حوالي من 6 إلى 8 أكواب من الماء يوميا.



بي بي سي