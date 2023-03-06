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الإثنين، 06-03-2023 02:53 م

3 دراسات مهمة حول تأثير قلة النوم على الوزن

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الوكيل الإخباري- يعتبر الحصول على كمية كافية من النوم أمراً ضرورياً للحفاظ على الصحة وتجنب الإصابة بالعديد من المضاعفات الصحية بما في ذلك زيادة الوزن.

فيما يلي ثلاث دراسات مهمة لمساعدتك على فهم كيفية تأثير النوم على وزنك، وفقاً لما أوردته صحيفة تايمز أوف إنديا: 



الحرمان من النوم يقلل استهلاك السعرات الحرارية



وجدت دراسة أجراها باحثون في جامعة شيكاغو عام 2022 أن الأشخاص الذين لا يحصلون على كمية كافية من النوم يستهلكون سعرات حرارية أقل من الأشخاص الذين لديهم نمط نوم سليم، وهذا يؤدي بدوره إلى زيادة وزنهم. 

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وتشير الدراسة التي نشرت في مجلة "جاما إنترناشونال ميديسن" إلى أن الحصول على مدة نوم كافية يمكن أن يقلل الوزن ويكون إجراء ناجحاً للوقاية من السمنة. 



قلة النوم لا تساعد على إنقاص الوزن

تقول دراسة نشرت في المجلة الدولية للسمنة، إن هنالك صلة بين نمط النوم السيئ وزيادة الوزن، وتنصح الأشخاص الذين يحاولون إنقاص وزنهم بالتركيز على الحصول على كمية كافية من النوم بقدر ما يركزون على نظامهم الغذائي والتمارين الرياضية. 
 
وتشير الدراسة التي أجريت على 1986 شخصاً، إلى أن الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن والذين يحاولون إنقاص الوزن قد لا ينجحون في مسعاهم إذا لم يناموا بشكل صحيح. 



الحرمان من النوم يؤثر سلباً على الحفاظ على فقدان الوزن

تقول دراسة أجريت في عام 2022 ونشرت في مجلة "نيوترينتس"، إن الحرمان من النوم ينطوي على العديد من الآثار السلبية، ويرتبط ارتباطاً وثيقاً بالحفاظ على وزن صحي بعد عملية فقدان الوزن، لأنه قد يؤدي إلى خلل واضح في نظام التحكم في الشهية العصبية الصماوية، والذي يؤدي بدوره إلى تغير معدل الأيض. 


ويقول الخبراء إن قلة النوم قد لا تشكل أي خطر في البداية، ولكن على المدى الطويل، قد تؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وغيرها من الأمراض التي تهدد الحياة، إضافة إلى زيادة الوزن. 

 

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