الأربعاء 13-12-2023
الوكيل الاخباري
 

منهن من اختصت الطب وأخرى الهندسة.. الحزن يخيم على مواقع التواصل بوفاة 5 طالبات بحادث سلحوب

انخفاض دينارين على سعر ليرة الذهب 21 بالاردن اليوم

وزارة العدل تصدر 466 ألفا و688 شهادة عدم محكومية خلال 11 شهرا

كمين محكم من المقاومة يستهدف 15 جندياً والاحتلال يكشف حصيلة مصابيه

انفجار قوي يهز جنين وسط تعزيزات إسرائيلية جديدة

كتائب القسام تقصف قاعدة "رعيم" العسكرية برشقة صاروخية

لقاء موسع اليوم لكافة السفراء وممثلي الدول في فلسطين لمناقشة جرائم الاحتلال بحق الاسرى

مرضى سرطان يشتكون من عدم توفر أدوية في مستشفى الملك المؤسس

بايدن يطلب من السيسي فتح بوابة الحدود أمام فلسطينيي غزة

"القسام" تستهدف 7 دبابات صهيونية وناقلتي جند للعدو

عاجل

"القسام" تستهدف 7 دبابات صهيونية وناقلتي جند للعدو

الأربعاء، 13-12-2023 01:56 م

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الافوكادو يومياً لمدة 90 يوماً؟

3991711-1641101772


الوكيل الإخباري - قال الدكتور سومناث جوبتا، كبير الأطباء الاستشاريين وأمراض السكري، في مستشفيات يشودا، في حيدر أباد، إن الأفوكادو غني بالدهون الأحادية غير المشبعة، والتي تعتبر دهوناً صحية للقلب، وعلى مدى 90 يوماً، قد يؤثر الاستهلاك المستمر للأفوكادو بشكل إيجابي على الدهون، مما يعزز صحة نظام القلب والأوعية الدموية.

اضافة اعلان


يعيد توزيع دهون البطن

وذكرت دراسة أجريت عام 2021 من جامعة إلينوي، أن تناول الأفوكادو يومياً يساعد في إعادة توزيع دهون البطن لدى النساء بصورة أكثر صحة. وأظهرت الدراسة، أن النساء اللواتي تناولن الأفوكادو كجزء من وجباتهن اليومية كان لديهن انخفاض في الدهون الحشوية العميقة في البطن. 
كما أوضح كاشف خان، خبير العمر، أنه وفقا للدراسة، فقد توزعت الدهون الحشوية حول البطن وداخلياً على الأعضاء. 


يساعد في التحكم بالوزن

ووفقاً لما قاله جوبتا أيضاً، فإن تناول الألياف الكافية ضروري لصحة الجهاز الهضمي، لأنه يعزز حركات الأمعاء المنتظمة ويساعد على منع الإمساك، وقد يساهم محتوى الألياف الموجود في الأفوكادو أيضاً في الشعور بالامتلاء، مما قد يساعد في التحكم بالوزن على مدار 90 يوماً.


يحتوي على عناصر غذائية أساسية

يحتوي الأفوكادو على العديد من العناصر الغذائية الأساسية، بما في ذلك البوتاسيوم وفيتامين K وفيتامين E وحمض الفوليك، والبوتاسيوم بالغ الأهمية للحفاظ على توازن السوائل السليم، ووظيفة الأعصاب، وتقلصات العضلات، أما فيتامين K فهو ضروري لتخثر الدم وصحة العظام، بينما يعمل فيتامين E كمضاد للأكسدة، ويحمي الخلايا من التلف، ويعد حمض الفوليك مهماً لتخليق الحمض النووي وإصلاحه، ولا سيما بالنسبة للحوامل، كما قال الدكتور جوبتا.

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
20231212181755234IB

المشي يقلل من خطر إصابة النساء بسرطان الثدي

main_image60a24fcf3cdf4

هل تعاني من متلازمة الأكل الليلي؟

5d5760c6a14c9

الأطعمة 'المقرمشة' تساعد على خفض الوزن

tbl_articles_article_27155_34401cf9217-ba7a-4d71-9280-fd0cdf20aa63

إجراءات بسيطة للوقاية من الخرف

20231212104338274

الرياضة والتغذية السليمة تقيان من هشاشة العظام

017325465_30300

تناول الأسماك يحمي الرضيع من تأخر النمو العصبي

أخبار متعلقة
7073111-23177114

ما هي فوائد الأسماك الزيتية في علاج أمراض القلب؟

2880649_social

لصحة قلبك.. ابدأ يومك بواحد من هذه المشروبات

2022_2_15_19_27_53_403

تعرف على فوائد الرمّان لأمراض القلب والسكري

main-qimg-286ac27250e0df9291621809ec7f799a-lq

لماذا لا ينبغي عليك النوم على بطنك أبدا؟!

main_image6559e212b7966

ما علاقة دهون البطن بالزهايمر؟.. دراسة تفجر مفاجأة

2023111921216202HK

تعرف على أفضل 5 تمارين لإذابة دهون البطن