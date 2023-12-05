ما هي فوائد الأسماك الزيتية في علاج أمراض القلب؟

الوكيل الإخباري - أظهرت دراسة دولية كبيرة أن تناول الأسماك الزيتية ذو أهمية، خاصة للذين لديهم تاريخ عائلي من أمراض القلب والأوعية الدموية غير المميتة.



وتحتوي الأسماك الزيتية، مثل السلمون والمكاريل والهامور والرنجة والسردين، على أحماض أوميغا 3 الدهنية.

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وأجريت الدراسة في معهد كارولينسكا بالسويد، بالتعاون مع اتحاد أبحاث الأحماض الدهنية (FORCE)، وهي شبكة تضم أكثر من 100 باحث وخبير في جميع أنحاء العالم، ونُشرت أمس الإثنين في دورية "سيركوليشن".



ونظر الباحثون في تأثير التفاعل بين تاريخ العائلة والمدخول الغذائي، من خلال بيانات 40 ألف شخص، لا يعانون من أمراض القلب، في 10 دول.



وخلال فترة المتابعة، أصيب ما يقرب من 8 آلاف منهم بأمراض القلب والأوعية الدموية.



ووجد الباحثون أن الذين لديهم أقارب مثل أحد الوالدين أو الأشقاء، ولديهم أيضاً مستويات منخفضة من أوميغا 3، كان لديهم خطر متزايد للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة تزيد عن 40%.



وتتضمن أمراض القلب غير المميتة: الذبحة الصدرية، والنوبات القلبية، والسكتة الدماغية.



وقالت الدكتورة كارين ليندر الباحثة الرئيسية: "تشير الدراسة إلى أن الذين لديهم تاريخ عائلي من أمراض القلب والأوعية الدموية يستفيدون من تناول الأسماك الزيتية أكثر من غيرهم".

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