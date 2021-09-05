3 طرق لحفظ التمر أفضلها التجميد

الوكيل الإخباري - كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية عن 3 طرق لحفظ التمر.

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وأوضحت الهيئة في تغريدة على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن أول الطرق لحفظ التمر هي التجميد.



وأشارت الهيئة إلى أن التجميد هي أفضل طرق حفظ التمر، حيث تعمل على قتل أو خفض الأحياء الدقيقة، وخفض العمليات الحيوية والأكسدة.



أما الطريقة الثانية، هي التبريد، وتتم باستخدام العبوات المناسبة التي تساعد في تقليل تعرض التمر للرطوبة. وبحسب الهيئة السعودية فإن حفظ التمر بهذه الطريقة يستمر إلى 3 أشهر.



وأوضحت الهيئة أن التجفيف هي الطريقة الثالثة لحفظ التمر، و تهدف لخفض مستوى الرطوبة التي تساعد في نمو الأحياء الدقيقة، مشيرة إلى أن عملية الحفظ بهذه الطريقة تصل إلى عام.

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