الأحد 05-09-2021
الوكيل الاخباري

مباشرة العمل بمجمع المحاكم الشرعية في إربد

عون: المنظومة الفاسدة تخشى المساءلة وما تزال تتحكم في لبنان

حادث تصادم بين ٥ مركبات في اربد

افتتاح تقاطع مرج الحمام الاثنين

الصحة تطلق حملة 'مدرستي الآمنة'

مفاجأة من السيسي للمقبلين على الزواج

7 وفيات و1923 إصابة جديدة بكورونا في الضفة وغزة

الأرصاد لـ الوكيل : لا يوجد مؤشرات على كتلة هوائية حارة جديدة

قرار حكومي بتثبيت عمال الوطن

رئيس مجلس الأعيان يلتقي السفير الأسترالي لدى المملكة

الأحد، 05-09-2021 02:36 م

3 طرق لحفظ التمر أفضلها التجميد

تمر


الوكيل الإخباري - كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية عن 3 طرق لحفظ التمر.

اضافة اعلان


وأوضحت الهيئة في تغريدة على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن أول الطرق لحفظ التمر هي التجميد.


وأشارت الهيئة إلى أن التجميد هي أفضل طرق حفظ التمر، حيث تعمل على قتل أو خفض الأحياء الدقيقة، وخفض العمليات الحيوية والأكسدة.


أما الطريقة الثانية، هي التبريد، وتتم باستخدام العبوات المناسبة التي تساعد في تقليل تعرض التمر للرطوبة. وبحسب الهيئة السعودية فإن حفظ التمر بهذه الطريقة يستمر إلى 3 أشهر.


وأوضحت الهيئة أن التجفيف هي الطريقة الثالثة لحفظ التمر، و تهدف لخفض مستوى الرطوبة التي تساعد في نمو الأحياء الدقيقة، مشيرة إلى أن عملية الحفظ بهذه الطريقة تصل إلى عام.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

إقرأ ايضا
_105882607_peoplerushing1

دراسة تكشف علامات مرض سوف يصيب 78 مليون إنسان بحلول 2030

watermelon-1

متى يمكن أن يكون تناول البطيخ خطيرا؟

الىاىاى

حمية مايند النظام الغذائي الافضل للدماغ

احصاءات-كورونا-في-اوكرانيا-اليوم-١٨-مارس...-عدد-الاصابات-في-جميع-المناطق

دراسة جديدة: الناجون من كورونا يواجهون مخاطر تلف الكلى

بالايتار

انتبهوا من خطأ نرتكبه جميعاً هذا عمر الكمامة ومدة استخدامها

6134628f4236040a5223f9ef

أطباء يكشفون أمراضا معدية تتسبب بها الهواتف الذكية