4 أسباب لانتفاخ المعدة

الوكيل الإخباري- كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني في مصر ، أسباب انتفاخ المعدة، مشيرًا إلى أنه يتم الكشف عنه بالأشعة المقطعية أو المنظار على البطن.



وأضاف موافي، خلال برنامج "ربي زدني علمًا"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن أسباب انتفاخ المعدة متعددة، ومنها التدخين، شرب المياه الغازية أثناء تناول الطعام، العصبية والانفعال، وغازات القولون، مؤكدًا أن كلها أشياء ليست عضوية.

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وأوضح أستاذ طب الحالات الحرجة، أن بعض المدخنين قد يحدث لهم تضخم البطين الأيسر دون ألم أو شكوى، متابعًا: "التضخم قد يكون بسبب ضغط الدم، وهنا يحتاج المريض لعمل أشعة إيكو بصفة دورية".



وتابع موافي: "تضخم القلب وانتفاخ القولون بينهما رابط قد يكون هبوطًا في القلب بالجهة اليمنى، ويتبعه ألمًا في الكبد مع انتفاخ الأمعاء وورم القدمين"، لافتًا إلى أن هبوط جهة القلب اليسرى يتبعها احتقان الرئة أو النهجان.



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