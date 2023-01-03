4 أسباب للتجشؤ

الوكيل الإخباري-أكد الدكتور محمد المنيسي، أستاذ الجهاز الهضمي بكلية طب قصر العيني في مصر، أن التجشؤ أمر طبيعي يتعرض له 90% من الأشخاص، مشيرًا إلى أنه قد يكشف في حالات نادرة عن الإصابة بأمراض ضعف حركية المعدة.

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وقال المنيسي إن التجشؤ رد فعل يصدره الجسم، للتخلص من الهواء الذي تم ابتلاعه عن طريق ما يلي:

- تناول الطعام بسرعة وعدم مضغه جيدًا.

- مضغ العلكة.

- التدخين.



وأضاف أستاذ الجهاز الهضمي أن تناول المشروبات الغازية من الأسباب المحتملة للتجشؤ أيضًا، لاحتوائها على نسبة عالية من غاز ثاني أكسيد الكربون، الذي يتراكم في المعدة على هيئة غازات، ما يؤدي إلى المعاناة من الانتفاخ.



وأوضح أن التجشؤ ليس من أعراض جرثومة المعدة كما يعتقد البعض، مضيفًا: "في حال التعرض له بشكل متكرر، يجب زيارة الطبيب، لإجراء بعض الفحوصات، مثل المنظار، لتحديد السبب على وجه الدقة".

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