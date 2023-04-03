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الإثنين، 03-04-2023 12:07 م

في الربيع .. كيف تفرق بين الحساسية والانفلونزا ؟

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الوكيل الإخباري-مع دخول فصل الربيع وما يصاحبه من رياح محملة بالرمال والأتربة وحبوب اللقاح، يعاني البعض من أعراض حساسية غالبا ما تشابه عوارض أمراض الجهاز التنفسي الفيروسية.

للتفريق بين الاثنين، يشرح الدكتور محمد عز العرب، مستشار المركز المصري للحق في الدواء، " كيفية التمييز بين الحساسية وأمراض الجهاز التنفسي، وكذلك الفرق بين الإنفلونزا وكوفيد-19.

الفرق بين الحساسية والأمراض الفيروسية

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وفق الدكتور عز العرب، تتشابه الحساسية والأمراض الفيروسية التي تصيب الجهاز التنفسي، مثل البرد والإنفلونزا وكورونا، في عدة أعراض، هي التي تجعل المريض حائرا في تصنيف ما هو مصاب به، ومنها: الكحة، ضيق التنفس، وسيلان أو احتقان الأنف.

وفي حال أخذنا كل مرض على حدة ومجمل أعراضه التي تميزه عن البقية، فنجد، كما يوضح عز العرب، بالنسبة للحساسية الموسمية أنها:

تنتشر في الربيع نتيجة انتشار حبوب اللقاح.

أعراضها هي صعوبة التنفس، السعال، الاحتقان، العطس، سيلان الأنف، الحكة، تدميع الأعين.


لا يصاحبها ارتفاع في درجة الحرارة.


لا تسبب أعراضا تخص الرئة.


يكون الصدر سليما عند إجراء أشعة سينية أو المقطعية.

 

الأمراض الفيروسية

الأمراض الفيروسية التنفسية، فبجانب بعض الأعراض السابقة، فإن لها أعراضا أخرى تميزها.

ويواصل مستشار المركز المصري للحق في الدواء توضيحاته في هذه النقطة:

الأمراض الفيروسية يصاحبها فترة حضانة، فتبدأ بأعراض خفيفة، ثم تتضاعف حدتها.


أعراضها تشمل الحمى نتيجة ارتفاع درجة الحرارة، القشعريرة، آلام العضلات، صعوبة التنفس، انخفاض مستوى الأكسجين في الدم.


الكلمة الفيصل للاختبار

هناك قرائن أخرى تفرق بين الإصابة بالحساسية وبين التعرض لفيروس تنفسي، ويضرب عز العرب أمثلة على ذلك:

ما يتعلق بالتاريخ المرضي للشخص.
في حال تكرار الإصابة بأعراض الحساسية المذكورة خلال التقلبات الجوية وخاصة مع تغير الفصول، فمن المرجح أن يكون المريض مصابا بــ "التحسس وليس مرضا فيروسيا".


يمكن اكتشاف الحساسية من خلال تعريض الشخص لـ"اختبارات مناعة إكلينيكية" لاكتشاف مسبب المرض.


يتم عمل مصل من المسبب المرضي، وإعطاء الجسم مصل بجرعات متزايدة، لاكتساب مناعة من ذلك المسبب.


في حال استمرار الشك، تكون الكلمة الفيصل لإجراء اختبار أو فحص لـ"تحليل الإفرازات" سواء للأنف أو الفم، ومنها تحليلات PCRK وAntigen.

 

سكاي نيوز عربية 

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