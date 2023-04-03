مادة عذائية تعمل على تحسين الذاكرة

الوكيل الإخباري- وجد بحث جديد أن تناول حفنة من التوت البري يومياً يساعد على خفض ضغط الدم، ويزيد سرعة رد الفعل، ويحسين الذاكرة وإدراك الدماغ.



وأجرى الدراسة باحثون في كل من كينغز كوليدج وجامعة ريدينغ، ونشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية. واشتملت على تجربة عشوائية خاضعة للتحكم الوهمي لـ 61 من الرجال والنساء الأصحاء الذين تتراوح أعمارهم بين 65 و80 عاماً.



وتناول المشاركون مشروباً مصنوعاً من 26 غراماً من مسحوق التوت البري المجفف بالتجميد (ما يعادل حوالي 178 غراماً من التوت الأزرق الكامل) في حين تناولت مجموعة أخرى شراباً وهمياً مطابقاً في الشكل.



وعلى مدى 12 أسبوعاً، وجد الباحثون أن المتطوعين الذين تناولوا مسحوق التوت في المشروبات تمتعوا بذاكرة أفضل، ودقة محسنة في مهام الانتباه، بالإضافة إلى انخفاض ضغط الدم.



وأظهرت الاختبارات أنه بعد تناول التوت خلال هذه الفترة كان ضغط الدم لدى مجموعة الاختبار أقل مقارنة بمجموعة الشراب الوهمي، بالإضافة إلى تحسن تدفق الدورة الدموية.



وقالت الدكتورة آنا رودريغيز ماتيوس: "هذه الدراسة هي الأولى من نوعها التي تشير إلى أن تناول التوت البري يومياً يمكن أن يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية عن طريق خفض ضغط الدم وتحسين وظائف الأوعية الدموية".



وأوضحت ماتيوس: "نعتقد أن الأصباغ الزرقاء في التوت، مثل الأنثوسيانين ، وهي موجودة أيضاً في أطعمة أخرى مثل الفراولة، والتوت الأسود والأحمر، والعنب الأحمر والخضروات الأرجوانية، هي سبب هذه التأثيرات، فقد تم رصد زيادتها في بول المتطوعين بعد 12 أسبوعاً من الاستهلاك".



وأضافت: "نعلم من أبحاث سابقة أن هناك مزايا محتملة من استهلاك التوت البري، ولكن هذه الدراسة ذهبت إلى أبعد من ذلك من خلال استكشاف كيف يمكن للقياس اليومي والغذائي الممكن تحقيقه من التوت أن يفيد صحة الإدراك والقلب والأوعية الدموية في وقت واحد لدى الأصحاء الأكبر سناً".

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