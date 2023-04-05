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الأربعاء، 05-04-2023 09:08 ص

5 طرق للتخلص من الإمساك المزمن

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الوكيل الإخباري - يمكن أن يكون الإمساك مصدراً شديداً للمعاناة لدى الأشخاص المصابين به، وعادة ما يترافق مع أعراض مزعجة مثل الانتفاخ وحركة الأمعاء المزعجة والشعور بالمغص، مما يفرض الحاجة إلى وجود علاجات فعالة للتخلص من الإمساك.

وتشمل علامات وأعراض الإمساك ما يلي

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• تفريغ الأمعاء أقل من 3مرات كل أسبوع


• براز قوي وجاف
• وجود انسداد في المستقيم يبسبب آلاماً في حركة الأمعاء
• الشعور بالامتلاء حتى بعد التبرز
والإمساك هو حالة نموذجية للمرأة، خاصة أثناء الحمل أو بعد الولادة مباشرة.

 

وينطبق هذا أيضاً على كبار السن الذين يستخدمون أدوية أو مكملات غذائية معينة. وإذا كنت تستهلك القليل من الألياف أو لا تتناولها على الإطلاق فقد ينتج عن ذلك الإصابة بالإمساك.
فيما يلي مجموعة من الطرق للتخلص من الإمساك المزمن، بحسب صحيفة تايمز أوف إنديا:


تناول قشور السيليوم
للتخفيف من الإمساك، تعتبر الألياف غير القابلة للتخمير القابلة للذوبان مثل قشور السيليوم الخيار الأفضل. ويعتبر السيليوم من الملينات الكتلية، ويشير هذا إلى أنه يمتص الماء في أمعائك، ويسهل حركة الأمعاء، ويمكن أن يساعد في تعزيز انتظام حركة الأمعاء دون التسبب في زيادة الغازات.


اليوغا
نظرًا لأن اليوغا تعزز وظائف الجهاز الهضمي وتشجع على مرور البراز أو الغازات، فإنها يمكن أن توفر راحة كبيرة من الإمساك. تحت إشراف محترف، قم بتنفيذ مجموعة من وضعيات اليوغا مع استخدام أي أدوات ضرورية، مثل وسادة، وكرسي ، وما إلى ذلك. اثبت على كل وضع لمدة 30 ثانية على الأقل في كل مرة، ثم كرر لثلاث مجموعات.


الحمية الغذائية
كل ما عليك فعله هو تغيير نظامك الغذائي وزيادة نشاطك البدني إذا كنت ترغب في الحصول على حركات أمعاء منتظمة وصحية. بالإضافة إلى ذلك، يجب عليك شرب المزيد من الماء، وإدراج الزبادي في نظامك الغذائي، واستهلاك الكثير من المنتجات غير المطبوخة. تناول بذور الكتان والخضروات الغنية بالألياف وقلل من تناول الفلفل الحار والكربوهيدرات.


تغييرات في نمط الحياة
يمكنك إدارة الإمساك بشكل فعال عن طريق إجراء بعض التعديلات على نمط الحياة. قلل من كمية الكحول والقهوة التي تستهلكها وزد من استهلاكك للمياه بدلاً من ذلك لأن كلاهما يسبب لك الجفاف. استهلك المزيد من الأطعمة الغنية بالألياف مثل الفواكه والخضروات النيئة مع تجنب الأطعمة المصنعة واللحوم والحليب والجبن. ينصح بتناول ما بين 20 و 35 جراماً من الألياف لكل شخص يومياً.


الإكثار من شرب الماء
يمكن أن ينتج الإمساك عن الجفاف المزمن. البقاء رطباً وشرب كمية كافية من الماء أمر بالغ الأهمية لتجنب ذلك. وترطيب نفسك سيحافظ على رطوبة الأعضاء الداخلية ويساعد في طرد البراز بشكل صحيح. وقد يساعد شرب بعض المياه الغازية الخالية من السكر (الماء الفوار) الشخص المصاب بالإمساك.

 

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