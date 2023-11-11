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السبت، 11-11-2023 09:22 ص

4 أنواع من قصور القلب وأعراضها

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الوكيل الإخباري - يحدث قصور القلب عندما يفشل القلب في ضخ ما يكفي من الدم إلى الجسم، ما يؤدي إلى تراجع الدم، وتراكم السوائل في الرئتين.

فيما يلي 4 أنواع من قصور القلب : 

قصور القلب الحاد

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تظهر أعراض قصور القلب الحاد فجأة ولكنها تتلاشى تدريجياً، ويمكن أن تتفاقم الحالة بعد حدوث نوبة قلبية، كما يمكن أن يكون سببه خلل في صمامات القلب، التي تنظم تدفق الدم في القلب.

قصور القلب المزمن

تستمر أعراض قصور القلب المزمن في الظهور، ولا تتحسن مع مرور الوقت، ويمكن القول، إن معظم حالات قصور القلب مزمنة، ويمكن أن يؤدي قصور القلب المزمن إلى تلف الجانب الأيمن أو الأيسر من القلب، أو كليهما معاً.

قصور القلب في الجانب الأيسر

يقول الدكتور بي كيه هازرا، طبيب القلب التداخلي، في كولكاتا، إن النوع الأكثر شيوعاً من قصور القلب هو قصور القلب الأيسر، ويتوضع في البطين الأيسر للقلب في الجانب الأيسر السفلي. عندما يفشل البطين الأيسر في ضخ الدم بكفاءة، فإنه يسبب قصور الجانب الأيسر من القلب، وهذا ما يمنع الجسم من تلقي كميات كافية من الدم الغني بالأكسجين، ويعود الدم إلى الرئتين، مما يسبب ضيقاً في التنفس وتراكم السوائل.




قصور القلب الأيمن

يعتبر البطين الأيمن للقلب المسؤول عن ضخ الدم إلى الرئتين لجمع الأكسجين. ويحدث قصور القلب الأيمن عندما يكون الجانب الأيمن من القلب غير قادر على العمل بشكل صحيح. وعادة ما يكون سببه سكتة قلبية في الجانب الأيسر، ويقوم تراكم الدم في الرئتين الناتج عن قصور القلب في الجانب الأيسر بإجهاد البطين الأيمن، ويضغط على الجانب الأيمن من القلب، مما يؤدي إلى فشله. ويمكن لمشاكل أخرى، مثل أمراض الرئة أو أمراض الصمامات، أن تؤدي أيضاً إلى فشل الجانب الأيمن من القلب.


 

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