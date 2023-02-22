اعراض تشير الى التهاب ما بعد الحقن .. ومتى تستدعي زيارة الطبيب ؟

الوكيل الإخباري- يعاني بعض الأشخاص من أعراض مزعجة بعد الحصول على حقنة العضل، وخاصة بعد إدخال الإبرة إلى الجلد، يحدث هذا كرد فعل على الإبرة أو الدواء الذي تم حقنه، أو قد يكون رد فعل لكليهما، قد يحدث رد الفعل على الفور. أو قد يبدأ بعد ساعات فقط من الحقن، ويختفي من تلقاء نفسه في معظم الحالات.



نستعرض في التقرير التالي، التهاب ما بعد الحقن ونصائح للتعامل معه، وفقًا لمستشفى "سانت لوك" الخيري في الولايات المتحدة وموقع "Times of india".

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أسباب التهاب ما بعد الحقن

يعتبر السبب الأكثر شيوعًا لحدوث الالتهاب، هو استجابة الجلد للإبرة أو الدواء، تشمل الأسباب الأقل شيوعًا رد الفعل التحسسي للدواء، أو قد يكون لديك عدوى في موقع الحقن.



أعراض التهاب ما بعد الحقن

تظهر الأعراض في مكان الحقن:

-التورم.

-الحكة.

-الألم

-الاحمرار.

-الدفء.

-طفح جلدي.

-تسرب الدواء في موقع الحقن.



مضاعفات التهاب ما بعد الحقن

قد يحدث رد فعل في الجسم كله، يتسبب ذلك في ظهور أعراض مثل الطفح الجلدي أو الحكة الشديدة أو النتوءات الممتلئة بالسوائل والتي تسمى خلايا النحل، يمكن أن يكون هذا النوع من التفاعل خطيرًا، خاصةً إذا كان يؤثر على التنفس.

متى يستدعي التهاب ما بعد الحقن الطبيب؟



-حمى تصل إلى 38 درجة مئوية أو أعلى.

-ألم شديد في موقع الحقن.

-ظهور تقرحات في موقع الحقن.

-آلام العضلات.

-اضطراب في المعدة؛ مثل غثيان.

-صداع.

-دوار

-طفح جلدي أو حكة شديدة.

-تورم في الشفتين أو اللسان أو الحلق.

-الأعراض تسوء بدلًا من أن تتحسن.



علاج التهاب ما بعد الحقن في المنزل

تساعد هذه النصائح في التعامل مع الالتهاب والتورم في المنزل، كالتالي:

-كمادات المياه الباردة، تساعد في تقليل التورم والحكة والألم.

-كمادات الثلج؛ يمكن أن يكون أفضل طريقة لتقليل التورم والألم.

-نقع الجزء المصاب في حمامات الملح الإنجليزي، الذي يسهم في تسكين الألم وتقليل التورم.

-تحريك الذراعين في حركات لطيفة ومتكررة، يمكن أن يساعد ذلك في تقليل الالتهاب الموضعي وأي آلام في العضلات قد تسبب الألم.



علاج التهاب ما بعد الحقن

يعتمد العلاج على السبب ومدى سوء رد الفعل، معظم التهابات ما بعد الحقن خفيفة، يختفي الالتهاب من تلقاء نفسه في غضون ساعات إلى أيام، إذا كانت هناك حاجة للعلاج، فقد يشمل:

-مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية، تساعد في تقليل الألم والالتهابات.

-المضادات الحيوية لعلاج العدوى.

