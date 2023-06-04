4 طرق ذكية للاستفادة من بقايا الخضار والفاكهة في المطبخ

الوكيل الإخباري- هل تقوم برمي كميات كبيرة من الخضار والفاكهة التي تشتريها في القمامة بشكلٍ دوري؟



تُهدر العائلات الفردية، حوالي 30% من الطعام الذي تشتريه. وبالنسبة للأسر المكوّنة من 4 أفراد، وبميزانية طعام شهرية تبلغ ألف دولار، يعادل ذلك إلقاء 300 دولار في القمامة شهريًا.



ولا تتأثر الميزانيات الشخصية فقط عند هدر الطعام، بل يُساهم الطعام المهدور في أزمة المناخ المستمرة أيضًا.

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وشاركت الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية عبر حسابها الرسمي على منصة "تويتر" بعض النصائح لمساعدتك على تحقيق الاستفادة القصوى من الخضار والفاكهة.



استفد من فائض الخضار والفاكهة بهذه الطرق:



يمكن تجفيف شرائح الفاكهة أو استخدامها لصنع مختلف أنواع المربى



يمكن صنع المخللات من فائض الخضار



يمكن تقطيع الخضار ووضعها في أكياس بلاستيكية وتجميدها لمدة 6 أشهر



يمكن تحضير العصائر من أنواع الفاكهة التي قاربت على النضج



ويمكن القيام بالعديد من الأشياء على الصعيد الشخصي للحدّ من هدر الطعام، من خلال فهم الأنماط الخاصة بنا، وما يحدث في منازلنا، وكيفيّة إعداد بيئتنا لتسهيل تجنّب هدر الطعام قدر الإمكان.

سي ان ان

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