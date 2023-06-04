الأحد 04-06-2023
الوكيل الاخباري

الغذاء والدواء: السير باجراءات تسجيل المصل المضاد للدغة افعى فلسطين

مرصد الزلازل يعقد محاضرة توعوية لطلبة العلوم والتكنولوجيا

قرابة 28 مليون دينار الصادرات التجارية للزرقاء

ارتفاع صادرات تجارة عمان 68.4 % خلال 5 أشهر

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في الكرك غداً - أسماء

انتظام حركة الملاحة في قناة السويس بعد نجاح تحريك ناقلة النفط

حقيقة فرض غرامات على التقاعد المبكر

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم

هام من الضمان حول شروط استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة

الخارجية الفلسطينية تدين اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه المتطرفين

الأحد، 04-06-2023 02:19 م

4 طرق ذكية للاستفادة من بقايا الخضار والفاكهة في المطبخ

191162


الوكيل الإخباري- هل تقوم برمي كميات كبيرة من الخضار والفاكهة التي تشتريها في القمامة بشكلٍ دوري؟

تُهدر العائلات الفردية، حوالي 30% من الطعام الذي تشتريه. وبالنسبة للأسر المكوّنة من 4 أفراد، وبميزانية طعام شهرية تبلغ ألف دولار، يعادل ذلك إلقاء 300 دولار في القمامة شهريًا.

ولا تتأثر الميزانيات الشخصية فقط عند هدر الطعام، بل يُساهم الطعام المهدور في أزمة المناخ المستمرة أيضًا.

اضافة اعلان


وشاركت الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية عبر حسابها الرسمي على منصة "تويتر" بعض النصائح لمساعدتك على تحقيق الاستفادة القصوى من الخضار والفاكهة.

استفد من فائض الخضار والفاكهة بهذه الطرق:


يمكن تجفيف شرائح الفاكهة أو استخدامها لصنع مختلف أنواع المربى


يمكن صنع المخللات من فائض الخضار


يمكن تقطيع الخضار ووضعها في أكياس بلاستيكية وتجميدها لمدة 6 أشهر


يمكن تحضير العصائر من أنواع الفاكهة التي قاربت على النضج

ويمكن القيام بالعديد من الأشياء على الصعيد الشخصي للحدّ من هدر الطعام، من خلال فهم الأنماط الخاصة بنا، وما يحدث في منازلنا، وكيفيّة إعداد بيئتنا لتسهيل تجنّب هدر الطعام قدر الإمكان.

 

سي ان ان

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
2022_9_15_21_20_34_464

طبيب يحذر مرضى السكري من هذه العلامة: قد تؤدي للفشل الكلوي !

2021_7_23_0_37_21_954

العرض الأولي للاصابة بالسكتة الدماغية .. احذره

2018_12_5_15_1_46_289

لمرضى السكري .. ممارسة هامة يومياً لضبط مستوى السكر في الدم

2021_10_16_15_59_8_382

اكتشاف فائدة غير معروفة لتناول الموز بانتظام

ارتفاع-الكوليسترول-الضار-في-الدم

طعام ممنوع على مرضى الكوليسترول

تعريف_الاحتباس_الحراري

ما هي الأطعمة التي تسبب غالبية انبعاثات غازات الاحتباس الحراري؟

أخبار متعلقة
646cbfd0423604304b34b488

هل يمكن أن يشكل النترات في الخضار خطراً لجهة الإصابة بالسرطان؟

202351215291669788

هذه الكمية من الفواكه تُعادل 4 آلاف خطوة يومياً !

200419110528361~كيف-احافظ-على-الخضراوات-في-الثلاجة

بـ4 خطوات.. كيف تستفيد من فائض الفاكهة والخضار بثلاجتك؟