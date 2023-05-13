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السبت، 13-05-2023 09:58 ص

هذه الكمية من الفواكه تُعادل 4 آلاف خطوة يومياً !

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الوكيل الإخباري- "تفاحة في اليوم تُغنيك عن الطبيب"، لكن باحثين من جامعة هارفرد قدموا تحديثاً جديداً على هذه المقولة الشائعة، وأشاروا إلى أن تناول 5 قطع من الفاكهة والخضروات يومياً يعادل تأثير المشي 4 آلاف خطوة، وذلك في إطار دراسة هدفها معرفة تأثير المشي وتناول الفواكه والخضروات على الصحة.

خلصت الدراسة التي نشرتها "المجلة الأوروبية لأمراض القلب الوقائية" إلى أن التحسن في اللياقة البدنية الذي تمت ملاحظته على المشاركين الذين اتبعوا نظاماً غذائياً أفضل، تماثل تأثير المشي 4000 خطوة يومياً. 

ووجد الفريق، أن الأشخاص الذين يتناولون نحو 5 ثمار من الخضروات أو الفاكهة يومياً لديهم كمية أكبر من المواد الصحية بأجسامهم، وذلك مقارنة بالذين يمشون 4 آلاف خطوة يومياً.

وأكد  القائد الرئيسي لفريق البحث الدكتور مايكل مي من جامعة هارفارد: "توفر هذه الدراسة بعضاً من أقوى البيانات حتى الآن التي تعتبر أن اتباع نظام غذائي صحي يساعد على تحسين مستوى اللياقة البدنية"، وفقاً لما نقلته صحيفة نيويورك بوست.


مضمون الدراسة
قام الباحثون جامعة هارفارد بقياس مستويات الأكسجين لـ2380 رجلاً وامرأة يبلغ متوسط أعمارهم 54 عاماً. وكان جميع المشاركين بالبحث يؤدون نفس معدل  النشاط البدني يومياً. فتبيّن خلال الدراسة أن التغذية كانت عاملاً رئيسياً في رفع لياقتهم البدنية تعادل الجري على جهاز المشي لمسافة 4 آلاف خطوة.

وأكمل المتطوعون استبياناً لتكرار الطعام يبحث في استهلاكهم 125 عنصراً غذائياً مختلفاً خلال العام 2022. وجعل الفريق المبحوثين يجرون التمارين الرياضية، ومن ثم يتم رصد 25 مادة في دمهم تدل على مدى اللياقة التي يتمتعون بها.
وتبيّن أنه كلما ارتفعت الدرجات، كانت جودة النظام الغذائي أفضل، فكان الأشخاص الذين اتبعوا حمية البحر الأبيض المتوسط يتمتعون بمستوى لياقة تعادل لياقة أشخاص من دراسات سابقة قاموا بالمشي 4000 خطوة يومياُ. 

ورجحت الدراسة السبب في ذلك إلى غنى الفواكه والخضراوات بالألياف الطبيعية التي تعمل على حرق الدهون. بالإضافة إلى غنى الفواكه  بمضادات الأكسدة التي تقضي على الالتهابات المسببة للعديد من المشاكل الصحية.

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