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الثلاثاء، 05-03-2024 02:57 م

4 علامات تخبرك بضرورة تناول مكملات فيتامين د فورا

فوائد_فيتامين_د_للبشرة


الوكيل الإخباري - يؤدي نقص فيتامين د في الجسم إلى ظهور أعراض مزعجة تدل على ضرورة تناول المكملات الغذائية بشكل عاجل للوقاية من أي مضاعفات صحية خطيرة.

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لماذا تعتبر مكملات فيتامين د مهمة؟
تساعد مكملات فيتامين د على زيادة امتصاص الكالسيوم في العظام، بالإضافة إلى الفيتامينات والمعادن الأخرى التي تساهم في صحة العظام والعضلات، كما تعمل على تقوية جهاز المناعة ومنع الاستجابات الالتهابية بالجسم، بالإضافة إلى محاربة بعض الفيروسات والالتهابات.


يمكن أن تساعد مكملات فيتامين د في دعم تكاثر الخلايا السليمة، وقد تلعب دورًا في حماية صحة القلب والأوعية الدموية وتنظيم ضغط الدم ومستويات الكوليسترول والالتهابات ومستويات السكر في الدم، كما تعمل مع الكالسيوم على تنظيم إفراز الأنسولين.

 

قد تعمل مكملات فيتامين د على الوقاية من الاكتئاب واضطرابات المزاج، ومحاربة السمنة والتخلص من كميات أكبر من الدهون مع الحفاظ على كتلة العضلات.


علامات تخبرك بضرورة تناول مكملات فيتامين د فورًا
- ألم شديد في العظام أو العضلات أو المفاصل.
- ارتفاع ضغط الدم باستمرار.
- الاكتئاب الشديد واضطرابات المزاج الحادة دون سبب واضح.
- الأرق والضعف الشديد وصعوبة التركيز.

 

الكونسلتو 

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