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الأربعاء، 28-02-2024 03:37 م

مكملات فيتامين د للحامل تقلل خطر الربو على الطفل

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الوكيل الإخباري - وجدت مراجعة لبيانات دراسة أجريت على مدار 15 عاماً أن تناول مكملات فيتامين "د" أثناء الحمل قد يقلل من خطر الإصابة بالربو والصفير عند الأطفال.

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وقال سكوت فايس الباحث الرئيسي من مستشفى بريغهام إن "إعطاء فيتامين (د3) للحوامل بجرعة 4400 وحدة دولية يومياً أدى إلى انخفاض نسبة الربو لدى نسلهن، مقارنة بالنساء اللاتي تناولن 400 وحدة دولية يومياً".


ووفق "مديكال نيوز توداي"، نظراً لنقص فيتامين "د" بين العديد من الحوامل اللاتي لا يستخدمن المكملات الغذائية، يدعم هذا البحث فكرة زيادة تناول فيتامين"د3" يومياً بدءاً من الحمل.


ويُعرف فيتامين "د"، الذي يمكن الحصول عليه من خلال التعرض لأشعة الشمس أو النظام الغذائي أو المكملات الغذائية، في المقام الأول بأهميته بصحة العظام، ولكنه يلعب أيضاً دوراً في المساعدة في إدارة أمراض المناعة الذاتية وغيرها من الأمراض.


وأثبتت المراجعة الجديدة وجود صلة بين نقص فيتامين د لدى الأمهات أثناء الحمل، وبين زيادة مخاطر الإصابة بالربو والصفير عند أطفالهن.

 

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