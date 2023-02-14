5 أسباب تجعل النوم وسيلة فعالة لإنقاص الوزن

الوكيل الإخباري- من المعروف أن النوم أحد أفضل الطرق التي من شأنها المساعدة على إنقاص وزن الجسم الزائد، بجانب النظام الغذائي الصحي المناسب، وممارسة الرياضة.



نستعرض في السطور التالية، أسباب تجعل الحصول على قسط كافٍ من النوم يساعدك على إنقاص الوزن، وفقًا لما ذكره موقع "Health line".



أسباب تجعل النوم يساعد على فقدان الوزن

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1- النوم الكافي يساعد على تجنب زيادة الوزن

تم ربط النوم القصير - الذي يعرف عادة على أنه أقل من 6-7 ساعات - بشكل متكرر بمؤشر كتلة الجسم الأعلى وزيادة الوزن.



ووجد تحليل واحد من 20 دراسة شملت 300000 شخص زيادة خطر السمنة بنسبة 41% بين البالغين الذين ينامون أقل من 7 ساعات في الليلة، وفي المقابل، لم يكن النوم عاملًا في تطور السمنة لدى البالغين الذين ينامون لفترة أطول (7-9 ساعات في الليلة).



ووجدت دراسة أخرى أن مدة النوم القصيرة مرتبطة بشكل كبير بمحيط الخصر الأكبر، وهو مؤشر على تراكم دهون البطن.



2- النوم قد يساعد في خفض الشهية

قد يساعد الحصول على قسط كافٍ من النوم في منع زيادة الرغبة ات في تناول السعرات الحرارية وخفض معدل الشهية التي يمكن أن تحدث عندما تكون محرومًا من النوم.



ووجدت العديد من الدراسات أن الأشخاص الذين يعانون من الحرمان من النوم يفيدون بوجود زيادة في الشهية وزيادة الرغبة في تناول السعرات الحرارية اليومية.



وأظهرت دراسة أخرى أن الحرمان من النوم أدى إلى زيادات كبيرة في الجوع، والرغبة الشديدة في تناول الشوكولاتة والدهون.



3- النوم الجيد قد يساعد على اتخاذ خيارات غذائية أفضل

قد يساعدك الحصول على قسط كافي من النوم على اتخاذ خيارات غذائية صحية، حيث أن قلة النوم تغير طريقة عمل العقل، ويمكن أن تؤثر على اتخاذ القرار، وهو ما قد يجعل من الصعب اتخاذ خيارات غذائية صحية ومقاومة الأطعمة غير الصحية.



وأظهرت دراسة أن الحرمان من النوم أدى إلى زيادة حساسية الشم للأطعمة عالية السعرات الحرارية وزيادة استهلاكها.



وقد يساعد النوم في وقت مبكر على تجنب تناول الوجبات الخفيفة في وقت متأخر من الليل، والتي غالبًا ما تأتي مع البقاء مستيقظًا بعد وقت النوم الطبيعي المحدد.



4- النوم الكافي يساعد على تحسين التمثيل الغذائي

قد يساعد الحصول على قسط كافٍ من النوم على تجنب النقص في التمثيل الغذائي، وهى عملية لازمة للحفاظ على الوزن الصحي للجسم، والعمل على تنحيفه حال المعاناة من زيادة الوزن.



ووفقًا للعديد من الدراسات، فإن الحرمان من النوم يقلل بشكل كبير من مستوى أداء العمليات الحيوية في الجسم.



5- النوم يمكن أن يعزز النشاط البدني

النوم والنشاط البدني تربطهما علاقة وثيقة ذات اتجاهين، حيث إن قلة النوم تقلل من النشاط البدني، وقد تؤدي قلة النشاط البدني إلى تدهور النوم.



وأظهرت العديد من الدراسات، أن التمارين المنتظمة يمكن أن تقلل الوقت الذي تستغرقه في النوم، وتزيد من جودته بشكل عام لدى جميع الفئات العمرية.

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