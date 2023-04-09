5 أسباب لألم الأذن الحاد.. متى يستدعي زيارة الطبيب؟

الوكيل الإخباري- يتسبب الشعور بألم الأذن في الشعور بعدم الراحة، لكن تحدث آلام الأذن لأسباب متفرقة بما في ذلك العدوى سواء الفيروسية أو البكتيرية، وتمكن خطورة ألم الأذن أنه يؤدي إلى الشعور بألم في الفك وحول الوجه.



نستعرض في التقرير التالي، أسباب ألم الأذن الحاد، وفقًا لموقع الحياة الصحية "Live strong".



أسباب ألم الأذن الحاد

اضافة اعلان



1-التهابات الأذن

تعد التهابات الأذن أحد الأسباب الأكثر شيوعًا لألم الأذن الحاد، تسبب عدوى الأذن التهابًا شديدًا وتورمًا وتصريفًا للأذن، مما قد يسبب ألمًا شديدًا، يمكن أن تحدث التهابات الأذن عندما تشق البكتيريا أو الفيروسات طريقها إلى الأذن.



يمكن أن يسبب البرد أو الحساسية، أو من وضع أجسام غريبة في الأذن، مثل قطعة قطن أو إصبع متسخ، يمكن أن تؤدي عدوى الأذن الخفيفة إلى احمرار الأذن وحكة وعدم الراحة.



2-عدوى الجيوب الأنفية

تحدث التهابات الجيوب الأنفية؛ عندما تنسد الأنسجة المبطنة للجيوب الأنفية، وعادة ما يكون ذلك نتيجة لحساسية البرد أو الحساسية الموسمية، لكن يمكن أن يحدث أيضًا من انحراف الحاجز الأنفي، عادةً ما تسبب عدوى الجيوب الأنفية ألمًا أو ضغطًا حول الأنف والعينين، عادًة لا يكون الألم حادًا إلا إذا كان الألم والوخز ناتجًا من العدوى الشديدة.



3-مشكلة في عضلة الفك

تؤدي عدم الراحة في الفك أو الألم المصحوب بالصداع أو النقر أو الإحساس بالفرقعة حول الفك، أو الألم المنتشر حول العينين أو الوجه وأوجاع الأذن أو رنين الأذن، هو اضطراب في الفك الصدغي أو اضطرابات المفصل الفكي الصدغي، بسبب صرير الأسنان اضطرابات المفصل الفكي الصدغي تسبب عمومًا ألمًا في الأذن، قد يكون الألم حادًا أو طعنًا.



4-دخول شيء عالق في الأذن

يمكن أن يتسبب وجود جسم العالق في الأذن، إلى الضغط على قناة الأذن وبعض الحالات على طبلة الأذن، ما يزيد من خطر العدوى وبالتالي الإصابة بالألم الحاد، الأطفال والرضع أكثر عرضة من البالغين للإصابة بأجسام غريبة



5-مشكلة عصبية

يمكن أن يكون الطعن أو الألم الحاد في الأذن الذي يأتي ويذهب علامة على ألم العصب الثلاثي التوائم، هو مشكلة عصبية تتسبب في أحاسيس مؤلمة حول الوجه، يمكن أن تشعر بالألم غالبًا عن طريق لمس الوجه أو المضغ أو التحدث أو تنظيف أسنانك بالفرشاة.



متى يستدعي ألم الأذن زيارة الطبيب؟

-ألم الأذن الذي لا يخف بعد عدة أيام أو يزداد سوءًا أو يصبح حادًا أو طعنًا.



-ألم الأذن الحاد المصحوب بنزيف الأذنين.



-الدوخة.



-فقدان السمع.



-ارتفاع درجة الحرارة.

الكونسلتو الطبي