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الثلاثاء، 06-06-2023 02:10 م

5 أسباب لسخونة القدمين

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الوكيل الإخباري- سخونة القدمين من أكثر المشاكل شيوعًا في فصل الصيف لدى الكثير من الأشخاص وغالبًا ما تحدث نتيجة التعرض لبعض الأسباب أو الإصابة ببعض الأمراض.

نستعرض في التقرير التالي أسباب سخونة القدمين وطرق علاجها، وفقًا لما ذكره موقع "Medicalnewstoday".

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أسباب سخونة القدمين

 

هناك العديد من الأسباب وراء سخونة القدمين من بينها:


1-مرض السكري
يعتبر الاعتلال العصبي السكري أحد الأسباب الأكثر شيوعًا لسخونة القدمين وعادة ما تحدث هذه الحالة نتيجة تلف الأعصاب وهي مضاعفات لمرض السكري من النوع الأول والثاني إلي جانب الشعور بالحرقان والألم والوخز والتنميل.


2-الحمل
تعاني بعض النساء الحوامل من سخونة القدمين بسبب التغيرات الهرمونية التي تزيد من درجة حرارة الجسم، كما يتسبب الحمل في الضغط على القدمين نتيجة الوزن الزائد والسوائل وبالتالي سهولة سخونة القدمين.


3-زيادة المعادن الثقيلة
قد يتسبب التعرض للمعادن الثقيلة، مثل الزرنيخ أو الرصاص أو الزئبق الشعور بالحرقان وسخونة القدمين واليدين أيضًا بالإضافة إلى ذلك إذا زاد تراكم هذه المعادن فإنها بذلك تصبح سامة وتبدأ حينها في التدخل في وظيفة الأعصاب.

4-العلاج الكيميائي
عادًة ما يستخدم العلاج الكيميائي لعلاج السرطان فهو يعمل على تدمير الخلايا سريعة النمو ومع ذلك يمكن أن يؤدي إلى تلف الأعصاب ومن ثم الشعور بسخونة القدمين والحرق والألم لذلك يقوم الطبيب بوصف بعض الأدوية لتقليل الأعراض.


5-قصور الغدة الدرقية
يمكن أن يؤدي انخفاض مستويات هرمون الغدة الدرقية إلى وخز أو تنميل أو ألم في القدمين أو الساقين أو الذراعين أو اليدين وذلك لأن هذا النقص يتسبب في تلف الأعصاب.


علاج سخونة القدمين
يعتمد علاج سخونة القدمين على التشخيص الصحيح ومعرفة السبب، وهناك بعض الإرشادات التي يجب اتباعها:
- تناول بعض الأدوية التي يصفها الطبيب المختص.
- ارتداء الأحذية المناسبة المريحة.
- تغيير الجوارب بانتظام.
- ارتداء الصنادل في الصيف للسماح للقدمين بالتنفس.
- تجنب ارتداء الجوارب والأحذية المبللة.
- استخدم بودرة القدم لامتصاص الرطوبة الزائدة من القدمين.
- تجنب الوقوف أو المشي لفترات طويلة.
- وضع القدمين في الماء البارد خاصة قبل النوم.

الكونسلتو الطبي 

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