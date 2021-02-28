5 أطعمة غذائية عالية الضرر بالصحة.. تجنبها

الوكيل الاخباري - أكد العديد من الأطباء أن النظام الغذائي الذي نتناوله له تأثير مباشر ليس فقط على الوزن، ولكن أيضا على الصحة العامة، وفي حين أن بعض مكوناته يمكن أن تساعد على أن تصبح أكثر صحة ولياقة، فإن البعض الآخر يمكن أن يضر الجسم بعدة طرق، وقد يزيد من خطر الإصابة بالأمراض والاضطرابات.

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ونشر موقع "تايمز ناو نيوز" تقريرا صحيا أكد على أن اتباع نظام غذائي يحتوي على نسبة عالية من سكر الفركتوز يمكن أن يضر بجهاز المناعة، ويساهم في التعرض للعدوى والأمراض.

الفركتوز شكل من أشكال السكر إذ يسمى أيضا سكر الفاكهة، وهو يرتبط بالسمنة، ومرض السكري من النوع 2، ومرض الكبد الدهني غير الكحولي.



ووجد الأطباء بدراساتهم أن الفركتوز يسبب التهاب الجهاز المناعي، وهذا النوع من الالتهاب يمكن أن ينتج عنه تلف في الخلايا والأنسجة، ويساهم في عدم عمل الأعضاء وأنظمة الجسم كما ينبغي، وهذا يؤدي بدوره إلى الإصابة بالمرض.



ونظرا لمدى إثبات أن استهلاك الفركتوز العالي يسبب بعض المشكلات الصحية، فمن الأفضل أن تكون على دراية بالأطعمة التي تحتوي على السكر، وبالتالي لا ينبغي تناولها بانتظام أو بشكل مفرط.



وبهذا الشأن، حذر أطباء التغذية من 5 أطعمة تحتوي على نسبة عالية من الفركتوز للحد من تناولها قدر الإمكان وهي:



- المشروبات السكرية:

المشروبات السكرية مثل المياه الغازية والمشروبات الغازية وعصائر الفاكهة المعبأة وغيرها غنية بالفركتوز بشكل كبير لذلك يجب تجنبها قدر الإمكان لتجنب مخاطرها.



- الأطعمة المصنعة:

من المحتمل أن تحتوي الأطعمة المصنعة بما في ذلك الحبوب والشوكولاتة والأطعمة السكرية الأخرى على الفركتوز، لذلك يجب أيضا الحد من تناولها.



- الفواكه المجففة (المعلبة):

تحتوي الفاكهة بشكل طبيعي على السكر، والفواكه المجففة والمعلبة تحتوي على نسبة عالية جدا من الفركتوز، لذلك يكون الضرر الناجم عن الإفراط في تناولها كبيرا جدا.



- فطيرة التفاح:

يحتوي التفاح نفسه على نسبة عالية من الفركتوز، وفطيرة التفاح من أطباق الحلويات التي تحتوي على كميات عالية جدا من السكر، لذلك الإفراط في تناولها سوف يسبب حتما الضرر للجسم.



- الوجبات السريعة:

تحتوي الوجبات السريعة مثل البرغر على مستويات عالية من الفركتوز، لذلك يفضل دوما استبدال هذا النوع من الأطعمة بالأطعمة الصحية الأخرى الأكثر فائدة.

سبوتنيك

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