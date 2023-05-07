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الأحد، 07-05-2023 09:42 ص

5 أعشاب لمرضى السكري.. تحرق الدهون وتخفض سكر الدم

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الوكيل الإخباري- تلعب بعض الأعشاب دورًا رئيسيًا في الحفاظ على صحة مرضى السكري من خلال تعزيز حرق الدهون لخسارة الوزن وخفض معدل السكر في الدم

نستعرض في السطور التالية بعض الأعشاب التي تساهم في حرق الدهون وخفض سكر الدم، حسبما نشر موقع "Medical News Today”.

1-القرفة
تعتبر القرفة من أفضل التوابل التي يمكن إضافتها لأطباق الطعام أو أكواب المشروبات الساخنة المختلفة، لأنها تتميز بمذاق لذيذ يغني عن إضافة السكر للأطعمة أو المشروبات، وهذا مهم لمريض السكري.

تلعب القرفة دورًا مهمًا في خفض معدل السكر في الدم، كما تساعد على تعزيز عملية التمثيل الغذائي وزيادة معدل حرق الدهون في الجسم.

2-الزنجبيل
يحتوي الزنجبيل على عناصر مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات، ومن ثم يعمل على ضبط معدلات السكر في الدم، كما يساعد على تنظيم عملية الهضم وتعزيز حركة الأمعاء وسد الشهية، وهذا يؤدي إلى فقدان الوزن بشكل جيد.

3-الكركم
يساهم الكركم في خفض معدل السكر في الدم، لاحتوائه على مركب الكركمين وخصائص مضادة للأكسدة والالتهابات ومحاربة للوزن الزائد والحفاظ على صحة القلب، ومن ثم يعد من التوابل المهمة لمريض السكري لحمايته من ارتفاع السكر في الدم والحد من السمنة وتراكم الدهون في الجسم.

4-الكاري
يعتبر الكاري أحد التوابل الغنية بالمعادن الطبيعية التي تعمل على ضبط معدل الجلوكوز في الدم لدى مرضى السكري، كما يؤثر على عملية التمثيل الغذائي للكربوهيدرات.

يساهم الكاري أيضًا في الحد من تراكم الدهون بالجسم وزيادة معدل الحرق، ومن الأفضل تناوله على معدة فارغة في كوب مياه أو مع أطباق الطعام المختلفة.

5-الحلبة
تعد بذور الحلبة من المنتجات المهمة التي تعمل على خفض مستويات السكر في الدم ومحاربة اضطرابات التمثيل الغذائي في وقت واحد، ومن ثم تساعد على تعزيز فرص فقدان الوزن مع الوقاية من المشكلات الناتجة عن ارتفاع السكر.

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