5 أنواع مختلفة للوحمات.. إليك أسباب ظهورها

الوكيل الإخباري- قد يلاحظ بعض الأشخاص ظهور وحمات على أجسامهم، والتي تختلف أشكالها، مما يثير القلق والتوتر، خاصة إذا أصبحت متغيرة حسب فصول السنة.



نستعرض في السطور التالية، كل ما يتعلق بالوحمات، وفقًا لما ذكره موقع "webmd".



ما هي الوحمة؟



الوحمة هي علامة ملونة على الجلد أو تحته تظهر عند الولادة أو بعد الولادة بفترة وجيزة، وقد تختفي بعض الوحمات مع مرور الوقت، كما أن معظم الوحمات غير مؤلمة وغير ضارة ولكن في القليل من الحالات قد تظهر بعض المضاعفات الصحية.





أسباب ظهور الوحمات

أثبتت نتائج بعض الأبحاث أنه لا يوجد سبب واضح لظهور الوحمات ولكن يمكن أن تظهر على الجلد نتيجة زيادة إنتاج الصبغة في الجلد أو الأوعية الدموية التي لا تنمو بشكل طبيعي ولكن لا داعي للقلق بشأن ظهور الوحمات أو اختفائها.



أنواع الوحمات

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1- الوحمات الزرقاء

غالبًا ما يوجد هذا النوع من الوحمات على الأرداف أو أسفل الظهر، فهي تحدث نتيجة كثرة الخلايا الصبغية الخلقية، ولكنها أكثر شيوعًا عند الأطفال ذوي البشرة الداكنة وقد تختفي من تلقاء نفسها مع مرور الوقت لذلك فهي غالبًا لا تحتاج إلى علاج.



2- الوحمات البنية

هذا النوع من الوحمات تظهر بشكل بيضاوي على الأرداف والساقين ويتراوح لونها من البني الفاتح إلى المتوسط ويزداد لونها قتامة مع تقدم العمر، لذلك يجب الحرص على استشارة الطبيب المختص خاصة إذا ظهرت أكثر من واحدة على الجسم فمن الممكن أن تكون علامة على وجود مشكلة صحية.



3- الوحمات الحمراء

أوضحت بعض الدراسات أن هذا النوع من الوحمات يصيب 2 من كل 100 طفل، فهي تظهر على سطح الجلد باللون الأحمر أو الأرجواني وعادة ما يكون على الوجه أو فروة الرأس أو الصدر أو الظهر.



كما تظهر هذه الوحمات بعد الولادة بأسابيع قليلة وتنمو بسرعة شديدة في السنة الأولى وتختفي في سن التاسعة تقريبًا، ولكن يجب الحذر جيدًا من ظهور الوحمات الحمراء بالقرب من العين أو الفم لأنه قد يتسبب في النزيف أو الإصابة بالعدوى وغالبًا ما تحتاج إلى العلاج أو الإزالة.



4- الشامات

الشامات الخلقية تظهر عند الولادة وقد تكون مسطحة أو مرتفعة وتنمو في أي مكان بالجسم ولكن معظم الشامات ليست خطيرة ولكن الكبيرة منها تزيد من خطر الإصابة بسرطان الجلد، لذلك يجب الحرص على مراقبة أي تغيرات قد تحدث للشامات.



5- الوحمات البيضاء

تظهر الوحمات البيضاء على مؤخرة العنق أو بين العينين أو على الجبهة أو الأنف أو الشفاه العليا أو الجفون، فهي تحدث لثلث الأطفال حديثي الولادة وقد تختفي من تلقاء نفسها ولكن تلك التي تظهر على مؤخرة العنق لا تختفي ولا تحتاج هذه الوحمات إلى أي علاج

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