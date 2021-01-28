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الخميس، 28-01-2021 02:55 م

5 توابل تحرق دهون البطن عند إضافتها لنظامك الغذائي

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الوكيل الإخباري _ يلعب النظام الغذائي دورا مهما في خسارة الوزن ، وهناك العديد من التوابل التي تساعد على حرق دهون البطن عند إضافتها للنظام الغذائي، مما يسهم في استعادة الرشاقة بعد خسارة الوزن، وابرز هذه التوابل :

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البصل
يقلل البصل مستوى الكوليسترول، ويدعم الأوعية الدموية، وله فوائد عديدة لصحة القلب،  وهو مضاد طبيعي للالتهابات، ويخفف من الحساسية. يقوي جهاز المناعة، ويساعد على الهضم. يحارب مرض السرطان.

الشطة
تحتوي على مادة مادة نيوروببتيد تعمل على تحسين التمثيل الغذائي وتنظيم الشهية، وبها أيضا مواد تزيد من نسبة حرق الدهون. وتخفض الشطة مستوى السكر في الدم. وتقلل نسبة الكوليسترول. تنشط الدورة الدموية. مسكن طبيعي للآلام.


الثوم
يقلل الثوم مستوى الكوليسترول الضار في الدم بنسبة 15 %، ويعالج ارتفاع ضغط الدم. مطهر قوي ومضاد للجراثيم. ينظم عمل القلب ويحافظ على صحته. يقلل من خطر الإصابة بالسرطان. يحسن من صحة البشرة. يقوي فروة الرأس. مفيد لصحة الشعر، فهو يعالج قمل الشعر، ويقضي على قشرة شعر الرأس.


الكركم
يعمل على تنظيم عملية التمثيل الغذائي.ويحتوي على مواد مضادة للالتهاب، لذا فهو يساعد في علاج التهاب المفاصل. مضاد حيوي طبيعي يساعد في سرعة التئام الجروح وشفائها.  ينظم عملية الهضم، ويعالج مشاكل الجهاز الهضمي. يعالج أمراض المعدة.


القرفة
تنشط القرفة الدورة الدموية، وترفع مستوى الأيض، مما يساعد على حرق دهون البطن والتخلص منها، و هي مضاد التهاب طبيعي وتخفف الألم. تعزز نشاط الدماغ. تخفف التوتر العصبي. تحافظ على صحة الجهاز الهضمي، وتحسن عملية الهضم. تعمل على التخلص من انتفاخات البطن.

 

 

المصدر : الإمارات نيوز 



 




 

 


 

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