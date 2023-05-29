5 طرق للتخلص من التعرق بلا مزيلات

الوكيل الإخباري- يعمل العرق على ضبط درجة حرارة الجسم وتبريده، فضلاً عن الوقاية من ضربات الشمس والإجهاد الحراري الذي يمكن أن يهدد حياة الشخص أحيانًا.



وقال الصيدلي بانجلترا عباس كاناني: "عندما تبدأ درجة حرارة الجسم الداخلية في الارتفاع، فإن منطقة "تحت المهاد" الموجودة بالمخ تصدر أمرًا لجميع الغدد العرقية بإفراز العرق لتبريد الجسم"، حسبما نشر موقع "The Sun".



وقدم كاناني مجموعة من الطرق الصحية التي يمكن اتباعها للحد من تعرق الجسم مع ارتفاع درجات الحرارة، وذلك دون استخدام أي مزيلات للعرق.



طرق التخلص من العرق

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1-شرب كمية كبيرة من المياه

تساعد المياه على تبريد وترطيب الجسم بشكل طبيعي، وبالتالي لا يحتاج لإفراز العرق لضبط درجة حرارة الجسم، كذلك فإن الجفاف أيضًا يسبب إنتاج الكثير من العرق، لأن الجسم يعمل بقوة ليستعيد قدرته على أداء وظائفه بشكل جيد.



2-التوقف عن تناول الدهون والأطعمة الحارة

تؤدي الأطعمة الغنية بالدهون غير الصحية، مثل البطاطس المقلية والكيك واللحوم، إلى زيادة درجة حرارة الجسم الداخلية، ومن ثم إفراز المزيد من العرق.



يمكن استبدال تلك الأطعمة بأخرى غنية بالدهون الصحية، مثل الأسماك والأفوكادو، لأنها غنية بمضادات الأكسدة التي تسهل الهضم وتعزز عملية التمثيل الغذائي، ما يساعد على ضبط معدلات التعرق بالجسم.



وترفع الأطعمة الحارة درجة حرارة الجسم، وبالتالي يفضل استبدالها بالأطعمة المرطبة، مثل الفواكه والخضروات الغنية بالمياه والزبادي.



3-ارتداء ملابس قطنية

تساهم الملابس القطنية في تبريد الجسم، في حين تؤدي الألياف الصناعية إلى زيادة التعرق، ويُراعى الالتزام بذلك أثناء النوم أو الخروج في الطقس الحار نهارًا.



4-استعمال الخل

يمكن وضع كرة من القطن في طبق به قليل من خل التفاح، ثم وضع الكرة القطنية المبللة بالخل على المنطقة التي يزداد فيها إفراز العرق، حيث تقلل هذه الطريقة من التعرق المفرط.



5-حقن البوتوكس

تساعد حقن البوتوكس على الوقاية من التعرق الشديد دون سبب عن طريق وقف النشاط المفرط للغدد، ويستمر المفعول لمدة 6-12 شهر.

الكونسلتو الطبي