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الإثنين، 29-05-2023 12:01 م

5 عادات ليلية خاطئة .. تسبب زيادة الوزن

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الوكيل الإخباري- يعاني بعض الأشخاص من زيادة الوزن، وقد يرجع السبب أحيانًا إلى ارتكاب مجموعة من العادات الخاطئة ليلًا قبل الخلود إلى النوم يوميًا.

نستعرض في التقرير التالي، عادات خاطئة ليلًا تسبب زيادة الوزن، وفقًا لموقع "Eatthis".

عادات ليلية تزيد الوزن

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1- تناول وجبة كبيرة
يجب أن تكون وجبة العشاء خفيفة، لأن احتوائها على أطعمة غنية بالسعرات الحرارية قد يؤدي إلى زيادة الوزن وتراكم الدهون بالجسم، فضلًا عن المعاناة من بعض الاضطرابات الهضمية، مثل الحموضة والانتفاخ.

2- النوم بعد الأكل
ينصح خبراء التغذية بالانتظار من ساعة إلى ساعتين بعد تناول وجبة العشاء، لأن النوم بعد الأكل مباشرة من الممارسات التي تسبب زيادة الوزن.

3- تناول الشوكولاتة الداكنة
لا مانع من تناول الشوكولاتة الداكنة في الرجيم، فهي من الحلويات المناسبة للدايت، ولكن ينبغي الابتعاد عنها ليلًا، لاحتوائها على نسبة عالية من الكافيين، الذي يتسبب في الأرق.

ومع السهر ليلًا، تزداد شهية الشخص، ومن ثم يقبل على تناول كمية كبيرة من الطعام، مما يعرضه لزيادة الوزن.


4- ممارسة الرياضة
من الأفضل ممارسة الرياضة صباحًا أو في منتصف اليوم، لأن أداء التمارين ليلًا يزيد من نشاط الجسم، مما يؤدي إلى مواجهة صعوبات في النوم.

5- استعمال الهاتف المحمول
ينبغي إبعاد الهاتف المحمول عن السرير، لأن الضوء الأزرق المنبعث من شاشة الموبايل يقلل من مستويات هرمون الميلاتونين المسئول عن النوم.

 

الكونسلتو الطبي 

 

 




 

 


 

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