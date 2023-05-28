من بينها النوم والطبخ والمشي.. كم سعرة حرارية تحرق خلال ساعة واحدة؟

الوكيل الإخباري- سواء كنت ترغب في بناء العضلات، أو إنقاص الوزن، أو تحسين صحتك العامة، يسعى غالبيتنا إلى المثالية في معدل حرق السعرات الحرارية اليومية.
في الواقع، هناك بعض التمارين التي تحرق سعرات حرارية أكثر من غيرها.
هل تبحث عن أمثلة؟
وتناول حساب "عش بصحة"، أي المنصة الرئيسية للتوعية الصحية بوزارة الصحة السعودية، بتغريدة على "تويتر"، عددًا من الأنشطة الرياضية الأكثر شيوعًا، مع عدد السعرات الحرارية التي يحرقها الجسم خلال ساعة واحدة.
النوم: 46 سعرة حرارية
رفع الأثقال: 335 سعرة حرارية
التسلق: 446 سعرة حرارية
الدراجة: 856 سعرة حرارية
السباحة 694 سعرة حرارية
كرة القدم: 520 سعرة حرارية
المشي: 334 سعرة حرارية
الطبخ: 186 سعرة حرارية
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