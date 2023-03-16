5 علامات تنذر بالتهابات الفم عند الرضع

الوكيل الإخباري- يعاني بعض الأطفال الرضع من الإصابة بالتهابات في الفم، تتسبب في زيادة خطر صعوبة الحصول على الرضاعة المناسبة، كما يعانون من أعراض مزعجة، لذا من الضروري أن يلاحظ الأباء هذه المشكلات والذهاب إلى الطبيب.

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نستعرض في التقرير التالي، أعراض التهابات الفم عند الرضع وطرق علاجها، وفقًا لموقع "kidshealth" وجامعة روتشستر البحثية الأمريكية.



ما هي التهابات الفم عند الرضع؟

يعاني الرضع من عدوى بالفم تُعرف باسم عدوى القلاع وهي شائعة جدًا لدى الأطفال عمومًا، يحدث القلاع بسبب نوع من الفطريات يسمى المبيضات، توجد الكانديدا بشكل طبيعي على الجلد والفم، لكن إذا لم يكن هناك علاجًا للفطريات يمكن أن تسبب مرض القلاع.





أعراض التهابات الفم عند الرضع

-ظهور بقع بيضاء أو صفراء حليبية على اللسان أو الخدين الداخليين.



-تكون هذه البقع مؤلمة وقد تنزف.



-رفض الطعام.



-الألم عند البلع.



-تشقق الجلد في زوايا الفم.





أسباب التهابات الفم عند الرضع

تعتبر عدوى خميرة المبيضات شائعة في الحياة اليومية للطفل، يسبب مشكلة فقط عندما تكون مستويات البكتيريا أعلى من الطبيعي، حيث تحفزها العوامل التالية:



-تناول المضادات الحيوية.



-استخدام الكورتيكوستيرويدات المستنشقة؛ لعلاج الأمراض التنفسية مثل الربو.



-استخدام اللهاية في كثير من الأحيان.



-جهاز مناعة ضعيف.





طرق علاج التهابات الفم عند الرضع

توجد مجموعة من الطرق العلاجية المختلفة، كالتالي:



-العلاج الدوائي

قد لا يحتاج الطفل السليم المصاب بمرض القلاع الخفيف إلى أي علاج، من المرجح أن تعالج الحالات الأكثر شدة بأدوية سائلة مضادة للفطريات، يتم إعطاء هذا من خلال قطارة في فم طفلك، أو يمكن إعطاء الدواء على شكل أقراص عند طفل أكبر سنًا، اتبع تعليمات مقدم الرعاية الصحية لإعطاء هذا الدواء لطفلك.



-المراهم الطبية

تظهر أعراض العدوى على حلمات الثدي، مثل ظهور الحلمات باللون الأحمر والشعور بالألم، ما يمكن نقلها للطفل، لذا يوصي الأطباء باستخدام مرهم مضاد للفطريات على حلمتك أثناء علاج طفلك بالمحلول المضاد للفطريات.



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طرق الوقاية من التهابات الفم عند الرضع

مرض القلاع الفموي من الأمراض الشائعة عند الأطفال، ولكن يمكنك المساعدة في الوقاية منه:



-تعقيم أدوات الرضاعة

يجب تنظيف عبوة الحليب الصناعي واللهايات جيدًا بالماء الساخن أو في غسالة الصحون بعد كل استخدام، فضلًا عن تخزين الحليب والزجاجات المحضرة في الثلاجة لمنع نمو الخميرة، يمكن غلي الزجاجات والمصاصة لمدة 5 إلى 10 دقائق بعد كل استخدام، إضافًة إلى اغسل أكواب الشرب بالماء الدافئ والصابون بعد كل استخدام.



-النظافة الشخصية

يجب غسل اليدين جيدًا بالماء الدافئ والصابون قبل وبعد رعاية طفلك، إضافًة إلى غسل يدين الطفل.

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