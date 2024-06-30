5 فوائد صحية يقدمها المشمش لمرضى القلب‎

الوكيل الإخباري- يُعد المشمش من الفواكه ذات الفوائد الصحية الكثيرة، خاصة عند دمجه ضمن نظام غذائي متنوع. فهو خيار غذائي ممتاز لمرضى القلب، حيث يساهم في تحسين صحة القلب والأوعية الدموية وتقليل مخاطر الأمراض القلبية.

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العناصر الغذائية للمشمش

الفيتامينات: يحتوي المشمش على فيتامين A، C، E، وكميات جيدة من فيتامين K.



المعادن: يحتوي المشمش على البوتاسيوم، الحديد، المغنيسيوم، والفوسفور.

الألياف الغذائية: يحتوي المشمش على نسبة جيدة من الألياف الغذائية.



المركبات النباتية: مثل الفلافونويدات والكاروتينويدات التي تعمل كمضادات للأكسدة.



فوائد المشمش لصحة القلب

غني بالبوتاسيوم: يساعد في تنظيم ضغط الدم عن طريق تحقيق التوازن بين الصوديوم والبوتاسيوم في الجسم، وهذا التوازن ضروري للحد من ارتفاعهما الذي يشكل عاملاً رئيسياً لأمراض القلب.



مصدر جيد للألياف الغذائية: يعمل على تحسين صحة القلب. فالألياف الغذائية الموجودة في المشمش تساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) في الدم، مما يقلل من خطر تصلب الشرايين وأمراض القلب، فضلاً عن تحسين الهضم ومنع الإمساك، مما يساهم في صحة الجهاز الهضمي والجسم بشكل عام.



يمتلك مضادات الأكسدة: يحتوي على فيتامينات للحماية من الأضرار التأكسدية، مثل فيتامين C والكاروتينويدات التي تحمي خلايا القلب من الأضرار الناتجة عن الجذور الحرة، فضلاً عن دورها في تقليل الالتهابات فهي عامل مهم في الوقاية من أمراض القلب.



مصدر جيد لفيتامين A: يساعد في تحسين صحة القلب والأوعية الدموية، ويعزز صحة بطانة الأوعية الدموية، مما يساعد في تحسين تدفق الدم والحد من مخاطر الأمراض القلبية.



مصدر جيد لفيتامين E: يعمل على حماية الخلايا كمضاد للأكسدة، مما يساعد في حماية خلايا القلب من الأضرار وتعزيز وظائف القلب.



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