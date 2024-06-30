الأحد 30-06-2024
الوكيل الاخباري
 

الحكومة تقرر تخفيض أسعار البنزين ورفع اسعار الديزل

انتشال جثمان شهيد شمالي رفح

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء اليوم الأحد

المناصير سفيرا لليونيسكو والمنظمة الإيطالية للثقافة والاقتصاد

اعلان صادر عن وزارة الأوقاف

الأمانة تطلق تقرير مشروع حصر وتجميع الأمطار الغزيرة في الأردن

رئيس الديوان الملكي يعزي عشيرة الحنيطي

رئيس الوزراء ينعى الفقيد عمر النَّابلسي

سرايا القدس: قصفنا موقع ناحل عوز في غلاف غزة

نتنياهو: لا تغيير بموقفنا بشأن مسار استعادة المحتجزين

الأحد، 30-06-2024 02:22 م

5 فوائد صحية يقدمها المشمش لمرضى القلب‎

2023_8_1_20_35_49_338


الوكيل الإخباري- يُعد المشمش من الفواكه ذات الفوائد الصحية الكثيرة، خاصة عند دمجه ضمن نظام غذائي متنوع. فهو خيار غذائي ممتاز لمرضى القلب، حيث يساهم في تحسين صحة القلب والأوعية الدموية وتقليل مخاطر الأمراض القلبية.

اضافة اعلان


العناصر الغذائية للمشمش

 

الفيتامينات: يحتوي المشمش على فيتامين A، C، E، وكميات جيدة من فيتامين K.


المعادن: يحتوي المشمش على البوتاسيوم، الحديد، المغنيسيوم، والفوسفور.

 

الألياف الغذائية: يحتوي المشمش على نسبة جيدة من الألياف الغذائية.


المركبات النباتية: مثل الفلافونويدات والكاروتينويدات التي تعمل كمضادات للأكسدة.


فوائد المشمش لصحة القلب
غني بالبوتاسيوم: يساعد في تنظيم ضغط الدم عن طريق تحقيق التوازن بين الصوديوم والبوتاسيوم في الجسم، وهذا التوازن ضروري للحد من ارتفاعهما الذي يشكل عاملاً رئيسياً لأمراض القلب.


مصدر جيد للألياف الغذائية: يعمل على تحسين صحة القلب. فالألياف الغذائية الموجودة في المشمش تساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) في الدم، مما يقلل من خطر تصلب الشرايين وأمراض القلب، فضلاً عن تحسين الهضم ومنع الإمساك، مما يساهم في صحة الجهاز الهضمي والجسم بشكل عام.


يمتلك مضادات الأكسدة: يحتوي على فيتامينات للحماية من الأضرار التأكسدية، مثل فيتامين C والكاروتينويدات التي تحمي خلايا القلب من الأضرار الناتجة عن الجذور الحرة، فضلاً عن دورها في تقليل الالتهابات فهي عامل مهم في الوقاية من أمراض القلب.


مصدر جيد لفيتامين A: يساعد في تحسين صحة القلب والأوعية الدموية، ويعزز صحة بطانة الأوعية الدموية، مما يساعد في تحسين تدفق الدم والحد من مخاطر الأمراض القلبية.


مصدر جيد لفيتامين E: يعمل على حماية الخلايا كمضاد للأكسدة، مما يساعد في حماية خلايا القلب من الأضرار وتعزيز وظائف القلب.

 

الكونسلتو


 




 

 


 

إقرأ ايضا
فوائد-عسل-النحل-على-الريق

شمع العسل يطيل عمر الأطعمة

2024630122650966IP

ما أسباب خفقان القلب بعد الأكل؟

100920024054Depression

أعراض الاكتئاب عند الأطفال والمراهقين

2024630122441534AH

النظام الغذائي المتوازن يقاوم التعب والإرهاق

2024_6_24_18_58_31_149

لفقدان الوزن .. اليك أفضل وقت لتناول الخيار خلال اليوم

2022_12_12_20_19_58_254

5 علامات تحذيرية لارتفاع ضغط الدم في الصيف‎