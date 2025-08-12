الثلاثاء 2025-08-12 10:16 ص
 

احتراق مركبة على مدخل نفق المدينة الطبية

حريق في مركبة على مدخل نفق المدينة الطبية
ادارة السير
 
الثلاثاء، 12-08-2025 09:18 ص

الوكيل الإخباري- اكدت إدارة السير اشتعال جزء من مركبة "قلاب" صباح اليوم، ما تسبب في تباطؤ حركة المرور على بداية نفق المدينة الطبية باتجاه صويلح.اضافة اعلان


وأوضحت الإدارة أن كوادر الدفاع المدني تعاملت على الفور مع الحريق وتمت السيطرة عليه.

وأضافت أن رقباء السير يتواجدون في الموقع ويعملون على تسيير حركة المرور وإعادة الانسيابية المرورية في أسرع وقت ممكن.

 
 
