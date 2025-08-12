احتراق مركبة على مدخل نفق المدينة الطبية

وأوضحت الإدارة أن كوادر الدفاع المدني تعاملت على الفور مع الحريق وتمت السيطرة عليه.
وأضافت أن رقباء السير يتواجدون في الموقع ويعملون على تسيير حركة المرور وإعادة الانسيابية المرورية في أسرع وقت ممكن.
