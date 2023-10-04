5 فوائد مذهلة للكيوي

الوكيل الاخباري- الكيوي هو فاكهة صغيرة الحجم، يتميز باحتوائه على العناصر الغذائية والفيتامينات التي تعزز الصحة وتقدم العديد من الفوائد للجسم وتحمي من فرص الإصابة بالأمراض.



القيمة الغذائية للكيوي

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يحتوي 140 جرام من الكيوي على العناصر الغذائية الآتية:



- 90 سعر حراري.



- 1 جرام بروتين.



- 1 جرام دهون.



- 21 جرام كربوهيدرات.



- 5 جرام ألياف.



- 15 جرام سكر.



فوائد الكيوي



هناك العديد من الفوائد التي يقدمها الكيوي لصحة الجسم من بينها:



1- تقوية الجهاز المناعي



2- تعزيز صحة الجهاز الهضمي



3- دعم صحة العين



4- فقدان الوزن



5- تحسين صحة القلب

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