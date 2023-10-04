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الأربعاء، 04-10-2023 09:14 م

5 فوائد مذهلة للكيوي

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الوكيل الاخباري- الكيوي هو فاكهة صغيرة الحجم، يتميز باحتوائه على العناصر الغذائية والفيتامينات التي تعزز الصحة وتقدم العديد من الفوائد للجسم وتحمي من فرص الإصابة بالأمراض.

القيمة الغذائية للكيوي

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يحتوي 140 جرام من الكيوي على العناصر الغذائية الآتية:

- 90 سعر حراري.

- 1 جرام بروتين.

- 1 جرام دهون.

- 21 جرام كربوهيدرات.

- 5 جرام ألياف.

- 15 جرام سكر.

فوائد الكيوي


هناك العديد من الفوائد التي يقدمها الكيوي لصحة الجسم من بينها:

1- تقوية الجهاز المناعي

2- تعزيز صحة الجهاز الهضمي

3- دعم صحة العين

4- فقدان الوزن


5- تحسين صحة القلب

 

الكونسلتو


 




 

 


 

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