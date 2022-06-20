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الإثنين، 20-06-2022 03:29 م

5 نصائح لتخفيف الوزن للرجال.. منها تناول الطعام كل 4 ساعات

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الوكيل الإخباري - هناك العديد من الأنظمة الغذائية، التي تساعد الرجال على تخفيف أوزانهم، منها التي يمكن فيها تناول الكربوهيدرات، أو نظام كيتو الغذائي، أو النظام الغذائي النباتي، وما إلى ذلك.. والقائمة تطول.

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لكن غالبًا ما يخطئ الناس حول الفترات والأشياء التي يتعين عليهم القيام بها في ما بينها، وقد لا يكون فقدان الوزن بالنسبة للرجال أمراً سهلاً، لأنهم غالباً يكونون منشغلين بالعمل وآلاف الوظائف التي يتعين عليهم القيام بها، لذلك عليك أن تحاول اكتشاف الأخطاء التي يمكنك العمل عليها لتقليل وزنك.

 

وسنطلعك اليوم على 5 نصائح يمكنك تطبيقها لفقدان الوزن بشكل فعال:

 

1 . تجنب الحميات الشعبية وابدأ خطة الأكل الصحي 
نعلم جميعاً أن هناك العديد من الأنظمة الغذائية المتاحة لفقدان الوزن، لكن المشكلة تكمن في العقلية الكامنة وراء اتباع نظام غذائي على المدى القصير.
 
قد تحصل على نتائج فورية، لكن قد لا يكون لديك فقدان مستمر للوزن مطلوب لصحة الجسم، وتقيدك العديد من الأنظمة الغذائية لفقدان الوزن بتناول نوع معين من الأطعمة التي تمنعك من الحصول على العناصر الغذائية الأخرى، لذلك تحتاج إلى التركيز على بدء أسلوب حياة صحي، ووضع خطة لتناول الطعام ليست مقيدة ومعقدة للغاية. 

 

2 . كل أربع ساعات
تخطي الوجبات ليس خيارًا صحيًا على الإطلاق، نحن نقول لك هذا لأن الجوع يمكن أن يجعلك تأكل أكثر. ويعد تناول وجبات صغيرة أمراً صعباً للغاية، خاصة في الأوقات المزدحمة، لذلك يجب أن تحاول تناول الطعام كل أربع ساعات، ما يجعلك تتحكم في جوعك ويؤثر أيضاً في مستويات السكر بالدم، إليك كيفية التخطيط لوجباتك: 
· الإفطار: 8 صباحاً. 
· الغداء: 12 مساءً. 
· وجبة خفيفة صحية: 3 مساءً. 
· العشاء: 6:30 مساءً.

 

5 . 30 دقيقة من النشاط البدني 
التمرينات الرياضية مهمة جدًا لحرق السعرات الحرارية التي استهلكتها، ومن المفاهيم الخاطئة أن فقدان الوزن لا يمكن أن يتأثر إلا بالتمارين المعقدة، الحقيقة هي أنه حتى 30 دقيقة من النشاط اليومي كافية لبدء رحلة إنقاص الوزن. 
 
يجب ألا يكون النشاط البدني أو التمرين تمريناً معيناً، ويمكن أن يكون العمل متعلقاً بالأعمال المنزلية أو ركوب دراجتك، ويمكن أن يحدث هذا تغييراً كبيراً في وزنك.

 

 

زهرة الخليج

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