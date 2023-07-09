6 أحاسيس احذرها تكشف مبكراً الإصابة بمرض السكري

الوكيل الإخباري- يشير مرض السكري إلى حالة تؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم بشكل خطير، ومن المثير للقلق أن هذه الحالة المزمنة غالبًا ما تظهر على هيئة أعراض خفية في البداية.

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ومع ذلك، مثل جميع الحالات المزمنة، هناك مقياس للخطورة، لذلك لا ينبغي تجاهل أي تغييرات غير عادية.



وفي بعض الحالات، يتطور مرض السكري إلى اعتلال الأعصاب السكري ويطلق ست علامات تحذيرية، وفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.



وقالت الدكتورة ديبورا لي، من صيدلية دكتور فوكس أون لاين : "اعتلال الأعصاب السكري هو نوع من تلف الأعصاب الذي يحدث في مرضى السكري من النوع 1 والنوع 2".



تابعت:" اعتلال الأعصاب الحسي السكري هو اضطراب حسي في المناطق الطرفية من الجسم وهما اليدين والذراعين والقدمين أو الساقين".



أضافت: "ما يصل إلى 50 % من المصابين بداء السكري سوف تظهر عليهم أعراض الاعتلال العصبي مع تقدم المرض."



أوصت الطبيبة بالبحث عن العلامات التالية في يديك أو ذراعيك أو قدميك أو ساقيك:

وخز وخدر.

عدم القدرة على الشعور بالألم.

فقدان الإحساس بالحرارة.

فقدان الإحساس بمفاصلك.

ألم في القدمين أو اليدين أو الأطراف.

ضعف في الطرف أو المفصل.



وأوضحت: "يتم الشعور بهذه الأشياء في الجانب البعيد من أطرافهم، وعادة ما تكون في أيديهم وأقدامهم أولاً، ولكن بعد ذلك تتقدم بشكل قريب لتؤثر على القدمين والكاحلين والمعصمين".



أشارت: "كل هذا مهم لأن الشخص قد لا يشعر بالألم، على سبيل المثال، إذا أحرق قدمه أو أصيب ببثور، لا يحصل على رد فعل سريع لإزالة القدم من الحرارة أو تغيير حذائه كما هو الحال مع الاستجابة الطبيعية".



علاوة على ذلك مرضى السكر معرضون بشكل كبير للإصابة بقرح القدم والساق، وفي الوقت المناسب يؤدي هذا إلى التهاب العظم والنقي والغرغرينا وتعفن الدم ويتطلب بتر الأطراف.



ولمنع حدوث ذلك، يجب على مرضى السكري إجراء فحوصات منتظمة للقدم.

وإذا كنت تعاني من أي أعراض تشير إلى اعتلال الأعصاب السكري، فيجب استشارة الطبيب فورا.



وفي حين أن هذه الحالة تحدث لمرضى السكر الذين تم تشخيصهم بالفعل، إلا أنها قد تكون أيضًا من العلامات الأولية.



ولحسن الحظ، بمجرد تشخيصك بحالة سكر الدم تساعد الإدارة الصارمة لمستويات الجلوكوز في تقليل خطر الإصابة باعتلال الأعصاب المحيطية.

مصراوي